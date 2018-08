22.08.2018

PHW-Gruppe schlägt neuen Weg in der Fütterung von Geflügel ein

Im Zuge der eigenen Nachhaltigkeitsbestrebungen sucht die PHW-Gruppe, Rechterfeld, intensiv nach Alternativen zu NON-GMO Übersee-Soja im Geflügelfutter. Mit der Beteiligung an dem kanadischen Unternehmen Enterra Feed Corporation, Langley/Kanada hat die PHW-Gruppe jetzt den geeigneten Partner gefunden. Die strategische Partnerschaft mit Enterra zielt auf Sojaersatz im Tierfutter durch Insektenprotein.

„Wir sind in viele wissenschaftliche Projekte involviert, die sich mit dem Ersatz von Sojaschrot durch andere eiweißhaltige Futtermittel beschäftigen. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Enterra jetzt den richtigen strategischen Partner für uns gefunden haben. Unser Ziel ist es, künftig auf den Zusatz von Soja in unserem Geflügelfutter so weit wie möglich zu verzichten. Stattdessen sehen wir in dem von Enterra entwickelten Insektenprotein eine geeignete Alternative", erklärt Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe.

Gemeinsame Fütterungsstudien

Bis die Fütterungskomponente Soja durch Insektenprotein ersetzt werden kann, bedarf es noch einiger aufwendiger Fütterungsstudien, da die veränderte Zusammensetzung des Futters im Einklang mit der Tiergesundheit und damit auch mit dem Tierwohl stehen muss: „Wir können heute noch nicht sagen, wann wir genau Soja im Geflügelfutter durch Insektenproteine ersetzen können. Wichtig ist für uns, dass wir diesen Weg jetzt einschlagen“, sagt Wesjohann.

Geoff Gyles, CEO Enterra Feed Corporation: „Für uns ist die Beteiligung der PHW-Gruppe an Enterra weit mehr als nur ein finanzielles Investment: Zum einen stellt uns die PHW-Gruppe ihr gesamtes Know-how in der Fütterung von Geflügel zu Verfügung. Zum anderen werden wir – sobald die Genehmigungen in Europa dafür vorliegen – praxisnah und für Fütterungsstudien mit den Geflügelfarmen der PHW-Gruppe zusammenarbeiten.“

Nutzung der schwarzen Soldatenfliege als Proteinquelle

Die Enterra Feed Corporation produziert und vermarktet Futterzusätze, die aus den Larven der schwarzen Soldatenfliege gewonnen werden, einer nützlichen Insektenart, die auf natürliche Weise in tropischen und gemäßigten Regionen der Welt zu finden ist. Die Larven werden unter kontrollierten Bedingungen auf lokal gewonnenen Nahrungsabfällen aufgezogen, die wertvolle Nährstoffe enthalten und die ansonsten verloren gehen würden. Stattdessen verbrauchen die Insektenlarven die Abfallnährstoffe und wandeln sie in verwertbares Eiweiß, Fett und Energie um. Die Larven werden dann getrocknet, um Enterra Whole Dried Larvae zu produzieren, oder weiterverarbeitet, um Enterra Meal, eine pulverförmige Eiweißkomponente, und Enterra Oil, ein natürliches Futteröl, herzustellen.

Genehmigung zur Ausfuhr von Insekteninhaltsstoffen in die EU

Enterra ist im EU Trade Control and Expert System (TRACES) registriert, das es dem Unternehmen ermöglicht, seine Insektenfutterinhaltsstoffe in alle Mitgliedsländer der Europäischen Union zu exportieren. Am 1. Juli 2017 trat eine neue EU-Verordnung in Kraft, die die Verwendung von Insekteninhaltsstoffen in Aquakulturfutter erlaubt. Die Zulassungen für Geflügel und Schweinefutter werden erwartet.

www.phw-gruppe.de