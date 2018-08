10.08.2018

PHW-Gruppe investiert mit Good Catch in vegane Fischprodukte

Die PHW-Gruppe gibt ihre Beteiligung an dem amerikanischen Unternehmen Good Catch Foods bekannt und möchte damit den europäischen Verbrauchern möglichst schnell die veganen Good Catch-Produkte zugänglich machen.

Immer mehr Verbraucher wollen ihre Ernährung möglichst abwechslungsreich gestalten und suchen eine Alternative zu tierischen Produkten. Mittlerweile findet der Verbraucher ein breites Angebot an vegetarischen und veganen Produkten auf dem Markt, die eine überzeugende geschmackliche Option zu konventionell erzeugtem Fleisch darstellen. Die Suche nach einer veganen Alternative zu frischem Fisch gestaltete sich für den Verbraucher hingegen bislang schwieriger. Das amerikanische Unternehmen Good Catch Foods hat diese Lücke auf dem amerikanischen Lebensmittelmarkt erkannt und bietet die pflanzliche Option für jedermann an. Nun sollen die Verbraucher in Europa in den Genuss der veganen Fleischalternativen kommen.

Vertriebspartnerschaft soll Start auf europäischem Markt beflügeln

„Die Gründer von Good Catch sowie das gesamte Team haben eine exzellente Mischung aus fachlichem Know-how und innovativer Kraft, so sind ihre veganen Produkte geschmacklich mehr als überzeugend. Unser Ziel ist es, Good Catch nicht nur in allen Fragen der Produktentwicklung für den europäischen Markt zu beraten, sondern unser Verständnis des europäischen Marktes zu nutzen, um den veganen Fischprodukten hier vor Ort möglichst schnell zum Erfolg zu verhelfen. Gleichzeitig stellen wir unsere Produktpalette breiter auf und definieren uns - wie schon durch unsere Vertriebspartnerschaft mit Beyond Meat und die strategische Partnerschaft mit SuperMeat - als Anbieter von hochwertigen Proteinprodukten. Wir sehen das Wachstum des pflanzenbasierten Lebensmittelsektors nicht als Bedrohung für unser bestehendes Kerngeschäftsfeld, sondern als Chance", erklärt heute Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der PHW-Gruppe einen Investor gefunden haben, der uns sein ganzes Know-how in der Logistik und Produktion von Convenience- und veganen Produkten zur Verfügung stellt und vor allem auch sein breites Vertriebsnetzwerk nutzt, damit wir in Europa einen guten Start haben werden", erläutert Chris Kerr, Chairman von Good Catch Foods.

www.phw-gruppe.de