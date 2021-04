27.04.2021

Perfekte Kombination für Menüs mit Charakter

Mit den Brewer’s Wedges von Lamb Weston wagen Gastronomen etwas Neues, denn sie haben ihren ganz eigenen Charakter, Ecken und Kanten. Dank ihrer knusprigen Hopfen-Hülle sind die goldgelben, extra fluffigen Kartoffel-Wedges vor allem etwas für Liebhaber herzhafter Gerichte und für experimentierfreudige Pommes-Liebhaber. Damit setzen Gastronomen einen neuen Maßstab in ihrer originellen Küche.

Kombination aus Hopfen und Kartoffel: Brewer’s Wedges sind das Upgrade für trendige Menüs. - Bild: Lamb Weston

Den natürlichen Look erhalten die kartoffeligen Produkte durch die unregelmäßigen, in drei Größen geschnittenen Wedges. Bei Lamb Weston werden dafür ausschließlich ganze Kartoffeln mit Schale verwendet. Dadurch sehen sie aus wie vom Küchenchef von Hand geschnitten und behalten ihren natürlichen Kartoffelgeschmack – genau, was Konsumenten heutzutage wollen. Die Besonderheit der goldgelben Wedges ist die leichte Hopfennote. Durch ihre dezent hopfige, leicht bittere Note harmonieren die Brewer’s Wedges bestens mit anderen Aromen in jedem Menü, unterstützen sie, überlagern sie aber nicht. Deshalb sind sie vielseitig in der Küche einsetzbar und bilden die Basis für neue Menü-Kreationen.

Zu den Wedges ist beispielsweise langsam gegartes Rindfleisch zu empfehlen, das auf der Grillplatte oder im BBQ-Grill über Buchenholz zubereitet wurde. Dazu noch eine süßlich-scharfe Sauce mit Orangensaft – fertig ist das moderne BBQ-Menü für gesellige Runden. Die Innovation lässt sich außerdem auch direkt aus dem eigenen Food Truck servieren, denn selbst als „Loaded-Wedges“ bleiben sie extra knusprig.

Heiß und knusprig zum Gast

„Wir Pommeliers von Lamb Weston sehen nun einen ‚Hopfnungsschimmer‘ am Ende des Corona-Tunnels. Viele Gastronomen haben die Zeit genutzt, ihre Konzepte zu optimieren, Rezepte zu überarbeiten und neue Ideen für das Außer-Haus-Geschäft auszuprobieren. Dabei unterstützen wir sie jederzeit!“, sagt Christian Schramm, Country Manager D-A-CH & North Eastern Europe. „Unsere neuen Brewer’s Wedges sind deshalb auch für Take-away Menüs oder Lieferservice-Angebote erfolgreich erprobt worden. Dank ihrer glutenfreien Hopfen-Hülle sind sie bestens dafür geeignet, denn sie halten ihre Temperatur extra lange, sodass der Gast seine Wedges heiß und knusprig genießen kann.“

Wichtig für ein perfektes Ergebnis ist die korrekte Zubereitung der Brewer’s Wedges in der Fritteuse. Dabei sollte auf bestes, frisches Öl und die exakte Frittierdauer geachtet werden. Alternativ lassen sich die Wedges aber auch in der Heißluft-Fritteuse oder im Ofen zubereiten.

