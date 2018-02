23.02.2018

Parmaschinken-Verkostung im Lebensmittelhandel

Qualität, Tradition und Genuss stehen im Mittelpunkt der Promotion 2018 des Consorzio del Prosciutto di Parma im bundesweiten Lebensmittelhandel. Von März bis Dezember finden insgesamt rund 750 Aktionstage in 360 Märkten in Deutschland und in Österreich statt.

Parmaschinken-Verkostung: Von März bis Dezember finden insgesamt rund 750 Aktionstage in 360 Märkten in Deutschland und in Österreich statt. - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Die Verkostungsaktion soll Lust auf Parmaschinken machen und den Verbraucher von der Qualität und dem feinen Geschmack der luftgetrockneten italienischen Spezialität überzeugen. Das Consorzio lädt an aufmerksamkeitsstarken Verkostungstheken dazu ein, Parmaschinken zu probieren und Broschüren mit Rezepten und Informationen rund um die italienische Schinkenspezialität mitzunehmen. Im Fach- und Feinkosthandel wird der Parmaschinken auf einer manuellen Schwungradmaschine aufgeschnitten und direkt zum Kauf angeboten. Mit der Promotion sollen die Kundenbindung gesteigert und für den Handel zusätzliche Abverkäufe generiert werden.

www.prosciuttodiparma.com