09.10.2019

Parmaschinken-Spezialisten 2019 ausgezeichnet

Insgesamt 15 Fach- und Delikatessenhändler aus Deutschland dürfen sich 2019 mit dem Titel „Parmaschinken-Spezialist“ schmücken. Das Consorzio del Prosciutto di Parma hat die Auszeichnung jetzt auf der ANUGA in Köln zum siebten Mal verliehen. Weltweit gibt es mittlerweile 320 Parmaschinken-Spezialisten, die diese Auszeichnung erhalten haben.

Auf der ANUGA übergab Vittorio Capanna, Präsident des Consorzio del Prosciutto di Parma (rechts), symbolisch die manuelle Schwungradmaschine an den ausgezeichneten Parmaschinken-Spezialisten 2019, Olaf... - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Der Verband der Parmaschinken-Hersteller würdigt damit deren großes Engagement in der Präsentation und dem aktiven Verkauf der luftgetrockneten Schinkenspezialität aus der Emilia-Romagna. Besondere Beachtung finden dabei auch die langjährig gewachsenen Verbindungen zu den Herstellern in Italien. Der Herstellerverband möchte mit dieser Auszeichnung Impulse im Fachhandel setzen, Spezialitäten, die wie Parmaschinken g.U. unter dem Schutz der EU stehen, besonders in den Fokus zu rücken und damit dem interessierten und kundigen Käufer die Besonderheiten traditioneller und regional geprägter Lebensmittel nahebringen.

Parmaschinken-Spezialisten profitieren von zahlreichen Benefits. Die besten Fachhändler erhalten eine manuelle Schwungradmaschine zum Schinkenschneiden und als optischen Blickfang, professionelle Messersets oder attraktive Promotion-Veranstaltungen. In diesem Jahr darf sich Olaf Klötzer von Klötzer Delikatessen in Bielefeld über die in Italien gefertigte Schwungradmaschine freuen.

Die Parmaschinken-Spezialisten 2019 in Deutschland in alphabetischer Reihenfolge:

Braun Karin, Braun Südländische Spezialitäten, Bonn

Cristalli Christian, Cristalli’s, Braunschweig

Delgado Giorgio und Cordano Adriana, A Tavola da Giorgio, Aachen

Di Fonzo Angela, DiFonzo Eat & Market, Isernhagen-Altwarmbüchen

Ehmann Walter, Via del Gusto, Landshut

Günster Dirk, Via del Gusto, Montabaur

Helmus Stephan, Helmus Fleischerei & Feinkost, Düsseldorf

Hoferer Ansgar & Team, Markthalle City Wagener, Baden-Baden

Klötzer Olaf, Klötzer Delikatessen, Bielefeld

Moß Kerstin, Moss Delikatessen, Burgwedel

Rizzo Giuseppe, Vino Spaghetti, Köln

Schoser Joachim, Via del Gusto, Donauwörth

Vitolo Francesco, ISSIMO Feinkost, Homburg/Saar

Weh Alexander, Via del Gusto, Wangen/Allgäu

Zeck Barbara, Atrium Feinkost, Bremen



www.prosciuttodiparma.com