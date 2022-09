12.09.2022

Parmaschinken-Spezialist 2022/2023

Das Consorzio del Prosciutto di Parma würdigt erneut Kompetenz, Expertise und Engagement der Einzelhändler in der Präsentation und im Abverkauf von Parmaschinken und hat Fach- und Feinkosthändler aus Deutschland und Österreich als Parmaschinken-Spezialist 2022/2023 ausgezeichnet. Unter einer Vielzahl von Bewerbungen konnten in diesem Jahr 42 Händler die italienische Jury überzeugen.

Die Auszeichnung zum Parmaschinken-Spezialist steht auch für die besondere Beziehung der Fach- und Feinkosthändler zu den Herstellern in Italien. - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Bereits zum 10. Mal wurden führende Fach- und Feinkosthändler in Deutschland – und erstmals auch in Österreich – aufgefordert, ihre Kompetenz, Expertise und ihr Engagement in der Präsentation wie im Abverkauf italienischer Spezialitäten, allen voran Parmaschinken, unter Beweis zu stellen. Das Consorzio del Prosciutto di Parma, der Verband der Parmaschinken-Hersteller, lobte aus einer Vielzahl von Bewerbungen 42 Einzelhändler aus, die sich diesen Titel für ein Jahr sichern können.

Die italienische Jury, der Hersteller wie auch Repräsentanten des Verbandes angehören, zeigte sich erfreut über den hohen Anspruch, den die Fach- und Feinkosthändler in ihren Bewerbungen dokumentierten. Wie aus den Jurykreisen verlautete, waren neben ausgezeichneten Kenntnissen über Parmaschinken vor allem die Leidenschaft und Begeisterung für diese traditionelle Spezialität aus der Emilia-Romagna deutlich zu vernehmen.

Mit der Auszeichnung sind für die Einzelhändler zahlreiche Benefits verbunden. Neben Siegel und Urkunde, einem attraktiven Ladenschild als Blickfang für die Kunden, steht exklusives POS-Material zur Verfügung. Darüber hinaus werden Verkostungspromotion angeboten. Ein Händler erhält eine in Italien gefertigte manuelle Schwungradmaschine als Ausdruck der besonderen Wertschätzung.

Die Auszeichnung zum Parmaschinken-Spezialist steht auch für die besondere Beziehung der Fach- und Feinkosthändler zu den Herstellern in Italien. Die engen und über lange Jahre, oftmals Jahrzehnte gewachsenen Beziehungen sind ein Garant für Qualität und Nachhaltigkeit. Dies zu würdigen, insbesondere mit Blick auf eine Zukunft, in der Genuss und kulinarische Tradition weiterhin ihren Platz haben, ist ein besonderes Anliegen der Produzenten rund um Parma.

www.prosciuttodiparma.com