06.08.2021

Parmaschinken-Spezialist 2021

Unter der Vielzahl der Bewerbungen konnten 43 Fach- und Feinkosthändler aus ganz Deutschland schließlich die italienische Jury überzeugen: Sie wurden vom Consorzio del Prosciutto di Parma, dem Verband der Parmaschinken-Hersteller, als Parmaschinken-Spezialisten 2021 ausgelobt. Gewürdigt wurde damit deren Engagement an der Theke im Verkauf italienischer Spezialitäten wie Parmaschinken und die umfassenden Kenntnisse über diese traditionelle und regionale Schinkenspezialität.

Fach- und Feinkosthändler wurden vom Verband der Parmaschinken-Hersteller ausgezeichnet. - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Die Delikatessen-Experten mussten darüber hinaus den sorgfältigen Umgang mit der luftgetrockneten Rohschinkenspezialität und die sachgerechte Präsentation im Verkaufsraum unter Beweis stellen.

Die Hersteller in der Emilia-Romagna erkennen mit dieser Auszeichnung die Leistungen ihrer deutschen Handelspartner an, zu denen oft enge und nachhaltige Beziehungen bestehen.

Die Auszeichnung wird seit 2013 jährlich in Deutschland und in weiteren europäischen und außereuropäischen Ländern vergeben. Weltweit haben mittlerweile 349 Fach- und Feinkosthändler ihre Urkunden entgegengenommen und von zahlreichen Benefits wie Promotion-Veranstaltungen und attraktiven POS-Materialen profitiert. In Deutschland übergibt der Verband zudem jährlich eine in Italien gefertigte manuelle Schwungradmaschine an einen Händler zum Ausdruck seiner besonderen Wertschätzung. Diese geht in diesem Jahr an Lindner, über deren Theken Parmaschinken bereits seit über 25 Jahren verkauft wird. Filialen gibt es in Berlin, Hamburg und Potsdam.

https://specialist.prosciuttodiparma.com

www.prosciuttodiparma.com