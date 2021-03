26.03.2021

Parmaschinken-Spezialist 2021

Das Consorzio del Prosciutto di Parma, der Verband der Parmaschinken-Hersteller, schreibt auch in diesem Jahr erneut den Titel „Parmaschinken Spezialist“ unter Fach- und Feinkosthändlern in Deutschland aus. Im Fokus stehen individuelle Händler-Persönlichkeiten, ihre Leistung und Leidenschaft für die italienische Schinkenspezialität aus der Emilia-Romagna. Weitere Kriterien sind das Engagement und die hohe Kompetenz in der Präsentation und dem Verkauf hochwertiger Feinkost.

Die Ausschreibung zum „Parmaschinken Spezialist“ unter Fach- und Feinkosthändlern läuft bis Mitte Mai 2021. - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Bis zum 15. Mai 2021 werden die Bewerbungen um diese Auszeichnung entgegengenommen. Die Bewerbungsunterlagen sind digital oder analog abrufbar über das Deutschlandbüro des Consorzio del Prosciutto di Parma in Frankfurt (parmaschinken@hup-publicrelations.de). Die Jury aus italienischen Schinkenexperten wird ihre Ergebnisse im Juli bekanntgeben. Neben zahlreichen Benefits für die Parmaschinken-Spezialisten wie Verkaufsförderung und Promotion vergibt der Verband als besonderes Highlight eine manuelle gusseiserne Schwungradmaschine.

Die Auszeichnung „Parmaschinken-Spezialist“ wurde vom Consorzio del Prosciutto di Parma vor neun Jahren ins Leben gerufen, um weltweit Fach- und Feinkosthändler für ihr Engagement zu ehren.

www.prosciuttodiparma.com