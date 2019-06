12.06.2019

Parmaschinken: Promotion direkt am Point of Sale

Das Consorzio del Prosciutto di Parma, der Verband der Parmaschinken-Hersteller, realisiert auch in diesem Jahr mit dem Lebensmittelhandel und ausgewählten Feinkostgeschäften in Deutschland und Österreich eine breit angelegte Instore Promotion direkt am Point of Sale.

Parmaschinken ist nicht nur pur als Vorspeise ein Genuss, sondern verleiht auch Fleisch- und Gemüsegerichten ein besonderes Aroma. - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Dabei wird an 700 Einsatztagen Parmaschinken zur Verkostung angeboten. Geschulte Promoter wenden sich an den interessierten Kunden, informieren über Qualität, Herstellung, Reifung und Lagerung der luftgetrockneten Schinkenspezialität aus der Emilia-Romagna und geben Tipps zum perfekten Genuss von Parmaschinken.

Modernes Equipment, von der schwarz-goldenen Theke bis hin zum Roll-up, unterstreicht zusätzlich die Wertigkeit der italienischen Spezialität. Die manuelle Schwungradmaschine ist bei ausgewählten Promotion ein zusätzlicher attraktiver Blickfang. Broschüren und Rezept-Postkarten stehen darüber hinaus als give-away zur Verfügung.

www.prosciuttodiparma.com