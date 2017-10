09.10.2017

Otto Gourmet: bester Online-Shop 2017 in der Kategorie „Fleisch"

Am 21. September wurden in Berlin von n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) „Deutschlands Beste Online-Shops 2017“ ausgezeichnet. Dabei durfte Stephan Otto den diesjährigen Preis in der Kategorie „Fleisch“ für Otto Gourmet, den Premium Fleischversand aus Heinsberg, entgegennehmen.

Seit elf Jahren prämiert das DISQ Deutschlands beste Online-Shops. Grundlage ist eine umfangreiche Befragung von Konsumenten in Deutschland. Mehr als 35.000 Kundenmeinungen zu fast 700 Unternehmen wurden dafür in diesem Jahr eingeholt. Fast 400 Unternehmen erhielten ausreichend Stimmen, um sich für die Einzelauswertung zu qualifizieren. Aus dieser gehen die Top-3 Online-Shops aus insgesamt 41 Kategorien hervor, die dann bei der Preisverleihung in Berlin feierlich ausgezeichnet werden.



Auch Otto Gourmet gehörte zu den diesjährigen Gewinnern und setzte sich dabei gegen Konkurrenten wie „Gourmetfleisch“ oder „Der Ludwig“ durch. Stephan Otto, Geschäftsführer und Mitgründer von Deutschlands erstem Online-Shop für Premiumfleisch, nahm die Auszeichnung stellvertretend für sein Unternehmen entgegen: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie beweist, dass wir unsere Sache gut machen und ist natürlich eine tolle Motivation, weiterhin unser Bestes zu geben. Danke an alle Kunden, die uns bewertet haben.



Für die Bewertung der einzelnen Online-Shops waren folgende Kriterien ausschlaggebend: Preis-Leistungs-Verhältnis, die Vielfalt und die Attraktivität des Angebots, Schnelligkeit, Freundlichkeit und Kompetenz des Kundenservices, Abwicklung von Versand und Rücksendungen sowie Bestell – und Zahlungsbedingungen. Diese Kriterien wurden in über 50 Unterkriterien untergliedert, um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen.

www.otto-gourmet.de