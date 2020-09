10.09.2020

Tomra Food eröffnet neue regionale Zentrale in Lateinamerika

Tomra Food hat einen neuen regionalen Hauptsitz eröffnet, um die Unterstützung von Lebensmittelverarbeitern und -verpackern in ganz Lateinamerika zu verbessern. Dank der neuen, eigens dafür errichteten Basis in Santiago, Chile, sind Tomra Food und seine beiden Schwesterunternehmen Compac und BBC Technologies nun alle stark in der Region vertreten, die erheblich zur weltweiten Versorgung mit Obst, Nüssen, Gemüse , Kartoffelprodukten, Getreide und Samen, Trockenfrüchten, Fleisch und Meeresfrüchten beiträgt.

Mit seinem neuen regionalen Hauptsitz in Santiago (Chile) ist Tomra noch näher an den lateinamerikanischen Kunden. - Bild: Tomra Food

Michel Picandet, Executive Vice President und Leiter von Tomra Food, kommentierte: „Tomra Food wächst in Lateinamerika gleichermaßen wie anderswo auf der Welt, und Chile ist der perfekte Ort, um unsere Präsenz dort auszubauen. Der neue regionale Hauptsitz bringt uns den lateinamerikanischen Kunden näher und so können wir sicherstellen, dass sie die besten Ressourcen, den besten Service und den besten Support erhalten. Diese große Zentrale ist die Basis für Service- und Vertriebsmitarbeiter und unterstreicht unser Engagement für die Zukunft dieser Region. “

Das integrierte neue Demonstrationszentrum in Santiago ermöglicht es potenziellen Kunden, Maschinen mit ihren eigenen Produkten zu testen. Lateinamerikanische Kunden mussten bisher für solche Vorhaben die Anreise zu der Tomra-Niederlassung in Kalifornien auf sich nehmen.

Wenn Kunden aktuell aufgrund von COVID-19-bezogenen Reisebeschränkungen oder Sicherheitsbedenken nicht nach Santiago anreisen können, besteht außerdem die Option, mit modernsten Mitteln Tests als Online-Demonstrationen durchzuführen. Das Team von Tomra arbeitet trotz der Pandemie durchgängig mit Remote-Meetings und Online-Schulungen eng mit Kunden zusammen. So wird gewährleistet, dass Informationen sicher und wie gewohnt detailliert zu den Kunden transportiert werden.

