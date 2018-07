30.07.2018

Obst auf den Grill

An lauen Sommerabenden steigt der Appetit auf Gegrilltes. Nach dem Schlemmen von Würstchen und Gemüsespießen wird es Zeit für ein fruchtiges Dessert.

Gegrillte Ananasscheiben schmecken sehr gut zu Geflügel. - Bild: Gabi Schoenemann / www.pixelio.de

Für den Rost ist fast jedes Obst geeignet. Erdbeeren, Bananen und Ananas haben den Vorteil, dass sie nicht so schnell matschig werden. Vor der Zubereitung werden die Früchte gewaschen und trocken getupft. Eine Marinade mit Honig oder Ahornsirup sorgt für mehr Süße, verstärkt das Aroma und schützt das empfindliche Grillgut vor der Hitze. Am besten nutzen Sie für Obst die Resthitze, legen die Früchte an den Rand oder in eine Grillschale.

Der Klassiker ist gebackene Banane. Dafür wird die Frucht mit Schale auf den Rost gelegt, bis sie sich dunkelbraun verfärbt und leicht aufplatzt. Dann ist die süße Leckerei fertig und kann zum Beispiel mit einer kleinen Kugel Vanilleeis und karamellisierten Erdnüssen serviert werden. Erdbeer-Spieße werden in Honig und Zitronensaft gewendet, bevor sie auf den Rost kommen. Auch während des Grillens sollten sie immer wieder mit Honig bestrichen werden.

Die roten Früchte sind mit einer Schokoladensoße und ein paar Blättern frischer Minze auch optisch ein Highlight. Zu einem gegrillten Spieß mit Physalis und Weintrauben schmeckt ein erfrischender Limetten-Joghurt.

Auch pikant sind Früchte vom Rost ein Genuss. Bei gegrillten Ananasscheiben trifft das Raucharoma auf die Säure der Frucht. Das passt sehr gut zu Geflügel. Eine würzige Marinade gelingt mit Sesamöl, Honig, Limettensaft, Koriander und Chili.

Der perfekte Begleiter von Obst ist Käse. Für zum Beispiel gegrillte Birne mit Blauschimmelkäse wird die Frucht mit Schale halbiert, das

Kerngehäuse entfernt und mit Gorgonzola gefüllt. Gegrillte Wassermelonenstücke harmonieren sehr gut zu Fetakäse oder Halloumi. Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen werden gerne mit einer Frischkäse-Honig-Mischung und marinierte Feigen mit Ziegenkäse kombiniert. Vor dem Servieren noch mit Pfeffer und Salz würzen.

Heike Kreutz, www.bzfe.de