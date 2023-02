Nürnberger Bratwurstmuseum feiert einjähriges Bestehen

Thüringen gratuliert Nürnberg: Vereinschef Uwe Keith (r.) und Bratwurstkönig Norbert Abt (2.v.l.) überreichten ihr „Abendmahl“ an OB Marcus König (l.) und Dr. Rainer Heimler. Buchmann - © Buchmann

Seit einem Jahr gibt es das Nürnberger Bratwurstmuseum in der Bratwurstgasse. Mit gut 200 Gästen feierte man kürzlich das kleinste Jubiläum dieser Ausstellungsstätte. Und eine Erfolgsgeschichte: In den ersten zwölf Monaten kamen nach Angaben der Verantwortlichen bereits Tausende von Besuchern.

Als „glückliche Fügung“ bezeichnete Dr. Rainer Heimler, Vorsitzender des Schutzverbandes Nürnberger Bratwürste, die Verwirklichung dieses lang gehegten Traums. Nach über sieben Monaten Bauzeit wurde das Museum am 19. November 2021 eröffnet. Es ermöglicht Einheimischen und Touristen auf 100 m2 Fläche einen Spaziergang durch die Geschichte der Bratwurst. Die reicht zurück bis ins Jahr 1313, als der Rat der Alten Reichsstadt in einer Marktsatzung befand: „Alles Sweinelendenprät soll man in die Würste hacken.“ Zur Aufsicht dieses frühen Reinheitsgebotes wurden schon damals Kontrolleure eingesetzt, bereits im Mittelalter galten strenge Qualitäts- und Herstellungsrichtlinien. Seit 2003 stehen die Nürnberger Rostbratwürste als „Geschützte geografische Angabe“ unter dem Schutz der EU.

Die Dauerausstellung zeigt neben historischen Metzgergerätschaften auch die heutigen Herstellungsvorgaben, die pures Schweinefleisch als Brät, eine markante Majoran-Note, maximal 35 Prozent Fett, eine Länge von 7 bis 9 cm und ein Gewicht von 20 bis 25 g vorschreiben. Das schützt vor Nachahmern und Produktfälschern und sichert den Innungsmetzgern und vier industriellen Herstellern (HoWe, Wolf, Kupfer, Schlütter) in der Stadt ein Alleinstellungsmerkmal. Laut Oberbürgermeister Marcus König produzieren sie täglich mehr als eine Million Bratwürste und exportieren sie weltweit.

Bei der Museumsfeier im Historischen Nürnberger Rathaus fanden sich neben Landesinnungsmeister Konrad Ammon auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Fleischergenossenschaft Evenord, Claus Steiner, der ehemalige Evenord-Aufsichtsrat Georg Zinkl, die Delegierte der Fleischer-Innung Mittelfranken-Mitte im Bratwurst-Schutzverband Nina Weiß sowie die beiden Metzger-Weltmeister aus dem „Butcher Wolfpack“ Jürgen Reck und Dirk Freyberger.

