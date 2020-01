29.01.2020

Neuer Vertriebsleiter bei Dick

Anfang Januar hat Daniel Glasbrenner die Vertriebsleitung von Friedr. Dick übernommen und verantwortet seitdem im Gesamtunternehmen den Vertriebsbereich Messer und Maschinen.

Neues Gesicht in der Führungsebene: Mit Daniel Glasbrenner hat Friedr. Dick einen neuen Vertriebsleiter. - Bild: Friedr. Dick

„Ich freue mich, die Traditionsmarke F. Dick deutschlandweit und auch global mit weiterzuentwickeln und werde meine Erfahrungen und Ideen gewinnbringend für den langfristigen Unternehmenserfolg einsetzen. Die allgemeinen Potenziale im Hinblick auf sich immer schneller veränderten Märkte zu erkennen und in eine nachhaltig erfolgreiche Strategie umzusetzen, wird besonders spannend“, betont Daniel Glasbrenner, „aber ich freue mich auf die Herausforderung.“

Der 36-Jährige Wirtschaftsingenieur ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Vertrieb tätig und absolvierte verschiedene Vertriebsstationen, bei denen er stets den Kundenfokus in den Mittelpunkt für eine gemeinsame, langfristige und erfolgreiche Partnerschaft stellte.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Vertriebsbereichs im Hinblick auf Effizienz und maximalen Kundennutzen ist eines der Top-Themen, bei welchen Daniel Glasbrenner auf seine langjährige Vertriebserfahrung zurückgreifen kann. In seiner neuen Funktion als Vertriebsleiter bei Friedr. Dick berichtet er an Steffen Uebele, den Geschäftsführer des über 240 Jahre alten Familienunternehmens. „Wir freuen uns sehr, Daniel Glasbrenner neu an Bord zu haben. Insbesondere seine Erfahrung in der strategischen Planung von kurz-, mittel- und langfristigen Vertriebsstrategien wird für uns von großem Nutzen sein“, erklärt Steffen Uebele.

