29.09.2021

Neuer Steak-Bahnhof mit Super-Freezer

Gourmetfleisch.de weihte kürzlich ein neu gebautes Tiefkühl- und Logistikzentrum samt „Super-Freezer“ am Firmenstandort in Mönchengladbach ein. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Willi Altenberg von der Wirtschaftsförderung wurde die neue, hochmoderne Anlage offiziell in Betrieb genommen.

Einweihung des neuen Tiefkühl- und Logistikzentrums: Willi Altenberg (li.) von der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, Geschäftsführer Gourmetfleisch.de Burkhard Schulte (Mitte) und Mönchengladbachs... - Bild: GOURMETFLEISCH.DE

Gourmetfleisch.de Geschäftsführer Burkhard Schulte und sein 100-köpfiges Team schrieben heute ein neues Stück Firmengeschichte. Gemeinsam mit Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Henrichs wurde nach 10 Monaten Bauzeit das hochmoderne Logistik- und Tiefkühlzentrum eingeweiht. Heinrichs zeigt sich begeistert vom Neubau: „Es freut mich, dass eine erfolgreiche Firma am Standort Mönchengladbach investiert und durch den Einsatz neuer Technik vor allem die Umweltbelastung zurückfährt. Die Wirtschaft muss sich transformieren, um Klimaschutz und Wirtschaftswachstum in einen Gleichklang zu bringen.“

Nicht nur der Online-Shop von Gourmetfleisch.de wächst seit seiner digitalen Geburt im Jahre 2008 stetig, sondern natürlich auch der dahinterstehende Betrieb in Mönchengladbach. Im Vergleich zu anderen Online-Fleischtheken arbeiten bei Gourmetfleisch.de echte Metzgermeister, gelernte Köche, erfahrene BBQ-Profis und zwei zertifizierte Fleischsommeliers. Geschäftsführer Burkhard Schulte genießt den denkwürdigen Tag: „Qualität ist der beste Koch“

Die Zukunft im Blick

Das neue Zentrum erweitert den gesamten Betrieb mit seinen 600 Quadratmetern um satte 10 Prozent. Alle logistischen und distributiven Vorgänge werden von nun an rein digital und technisiert ablaufen. „Bei der hohen Anzahl an Bestellungen am Tag und einer konstant steigenden Tendenz war das ein enorm wichtiger und notwendiger Schritt für uns“, erklärt Verkaufsleiter und Fleischsommelier Timo Schwarz.

Ein Qualitäts-Plus bei -30°C

Das Prunkstück des neuen Gourmetfleisch-Zentrums ist der „Super-Freezer“, der alle kostbaren Steaks und Fleischspezialitäten bei circa -30 °C binnen weniger Minuten in einen wortwörtlichen Schönheitsschlaf versetzt. Dafür blasen leistungsstarke Turbinen die eiskalte Luft auf die Steaks. Fleischsommelier Yannick Meurer betont, dass Tiefkühlware in diesem Fall keine Qualitätsminderung bedeutet, sondern eher das Gegenteil: „Wenn unsere Premium-Steaks und Teilstücke á point gereift sind, bei uns mindestens 21 Tage, können wir sie in unserem Super-Freezer im Optimalzustand einfrieren und diesen über Tage und Monate erhalten. Und er ergänzt: „Beim Schockfrosten transformiert Zellwasser in kleine Eiskristalle. Das Zellgewebe wird nicht angegriffen und das Fleisch behält seine Saftigkeit und seinen Geschmack.

Modernste Kältetechnik

Mit der Installation der hochmodernen Kälteanlage wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Kälteanlage, ohne natürliche Kältemittel und ohne Abwärmenutzung, eine Menge Strom, Erdgas und CO2 eingespart. „Somit investieren wir in die Zukunft und tragen effektiv zur Umweltentlastung bei“, sagt Betriebsleiter Alfred Wagner. Beim Strom liegt die Ersparnis bei circa 428.000 KWh, beim Erdgas bei 436.000 kWh und beim CO2 insgesamt bei 318,38 t pro Jahr. Dies entspricht einer Energieersparnis von knapp 40 Prozent.

www.gourmetfleisch.de