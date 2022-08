11.08.2022

Neuer Serviceleiter bei Colged Deutschland

Der Spülmaschinenhersteller Colged baut seine Position im deutschen Markt weiter aus. Das kontinuierliche Wachstum zeigt sich auch bei der Personalentwicklung. Seit dem 1. Juli 2022 verantwortet Thomas Schmitz als Serviceleiter für Colged Deutschland den Service vollumfänglich.

Seit Juli 2022 ist Thomas Schmitz Serviceleiter bei Colged Deutschland. - Bild: Colged

Mit fast 25 Jahren Berufserfahrung in der Großküchentechnik, davon lange Zeit als selbstständiger Unternehmer, ist Thomas Schmitz ein ausgewiesener Experte im Servicebereich. „Mein Motto ist es, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken“, erklärt der Praktiker seine Philosophie.

Mit diesem Erfahrungsschatz gewinnt Colged Deutschland eine strategisch denkende Persönlichkeit, dem die Punkte Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Service beim Kunden und im eigenen Unternehmen am Herzen liegen. Als Serviceleiter wird Thomas Schmitz die Servicepartnerschaften mit dem Fachhandel weiter ausbauen, damit in Zukunft auch 24/7-Servicestützpunkte mit lokaler Ersatzteilbevorratung den Servicestandard von Colged abrunden.

www.colged.de