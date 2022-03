31.03.2022

Neuer Produktmanager bei TSC Printronix Auto ID

Ab sofort ist Neil Baker als Produktmanager bei TSC Printronix Auto ID für das stark wachsende Produktsegment Consumables in der gesamten Region EMEA verantwortlich. Mit der Personalie setzt der Druckerherstel-ler erneut ein deutliches Zeichen – und seinen Expansionskurs ungemin-dert weiter fort.

Als Produktmanager für Consumables bei TSC Printronix Auto ID ist Neil Baker ab sofort für die gesamte EMEA-Region zuständig. - Bild: TSC Printronix Auto ID

Neil Baker ist kein Unbekannter in der Branche: Er verfügt über insgesamt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Auto-ID-Industrie und im Etikettengeschäft. Bei TSC Printronix Auto ID begeistert der agile Sales Manager bereits seit 2017 Partner, Distributoren und Reseller in Großbritannien, Irland, Südafrika und BeNeLux durch fundierte Produktkenntnisse, unbürokratische, schnelle Unterstützung und vor allem auch mit Empathie. Mit dem Hardware-Angebot von TSC Printronix Auto ID ist er also bestens vertraut.

In seiner neuen Position als Produktmanager für Consumables ist Baker ab sofort für die gesamte EMEA-Region zuständig. Zu seinen vorrangigen Aufgaben zählen die Betreuung von Bestandskunden sowie die Erschließung neuer Kundenpotenziale – und damit letztendlich auch eine signifikante Steigerung des Umsatzes in einem derzeit boomenden Markt. Parallel steht die Schaffung intelligenter Strukturen auf seiner Agenda, um schneller und professioneller auf die wachsenden Anforderungen reagieren und die Versorgung der Kunden mit Verbrauchsmaterialien sicherstellen zu können.

“Neil hat sein Vertriebs-Knowhow bereits vielfach unter Beweis gestellt. Ich bin überzeugt, dass er auch im Bereich Consumables starke Akzente setzen und TSC Printronix Auto ID in diesem stark umkämpften Produktsegment neu positionieren wird“, erklärt Amine Soubai, Managing Director von TSC Auto ID Technologie EMEA GmbH.

Seine Expertise hinsichtlich des umfassenden Produkt- und Leistungs-Portfolios von TSC Printronix Auto ID ebenso wie seine breite Projekterfahrung in unterschiedlichen vertikalen Märkten bewertet Baker „als ungeheuren Vorteil für meinen neuen Job. Denn so kann ich unsere Kunden optimal bei der Auswahl der entsprechenden Verbrauchsmaterialien, speziell auch RFID-Tags, beraten und Produkte anbieten, die perfekt auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt sind.“

TSC Printronix Auto IDs aktuelles Sortiment an Verbrauchsmaterialien bietet eine breite Auswahl an Etikettenmaterial, Bonpapier-Rollen, RFID-Tags, Farbbändern und auch Reinigungszubehör.

