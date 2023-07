Neuer Name im Bereich Luftreinigung und Lufthygiene

Sandra und Manuel von Möller führen mit dem neu gegründeten Unternehmen ­VOMO Air den Geschäftsbetrieb Clean Air Technologies von Bäro fort. VOMO Air/Maria Schulz - © VOMO Air/Maria Schulz

VOMO Air, Leichlingen, hat den Geschäftsbereich Clean Air Technologies der Bäro, Leichlingen, erworben. Mit anderen Worten: Bäro Clean Technologies heißt nun ­VOMO Air.

Mit dem neuen Unternehmen wollen sich die ehemaligen Geschäftsführer von Bäro, Sandra und Manuel von Möller, auf die Entwicklung innovativer Produkte und Konzepte im Bereich der Luftreinigung und -hygiene konzentrieren, um neue Verfahren und Lösungen für eine bessere und gesunde Luftqualität weiter auszubauen und voranzutreiben. Sie setzen dabei auf ihre langjährige Erfahrung aus dem zweiten Geschäftsbereich des Unternehmens Bäro, das bekannt für professionelle Lichttechnologien und Beleuchtungssysteme ist und sich als europäischer Hersteller von Clean Air Technologies etabliert hat.

Die Themen Lufthygiene und -entkeimung sind nicht ganz neu, seit dem Wissen um die gesundheitlichen Auswirkungen von Aerosolen während der pandemischen Lage aber viel stärker ins Bewusstsein gerückt. Clean Air Technologies eliminiert Schadstoffe in der Luft wie Viren, Bakterien und Schimmelsporen. Bewährt hat sich beispielsweise in den letzten Jahren der Einsatz von UVC-Licht gegen den Erreger SARS-CoV-2. Das Potential für einen vielfältigen Einsatz der innovativen Technologien ist aber längst nicht ausgeschöpft, denn neben deutlich geringeren Ansteckungsrisiken tragen die zukunftsweisenden Technologien zu einer deutlich verlängerten Haltbarkeit in der Lebensmittelproduktion bei.

„Wir freuen uns, den Geschäftsbereich Clean Air Technologies fortführen zu können und mit unserem Wissen und Innovationsgeist in eine echte Zukunftstechnologie zu überführen“, erklärt Manuel von Möller. „Mit der langjährigen Erfahrung in der Produktentwicklung innovativer Clean Air Technologies sind wir auf künftige Anforderungen vorbereitet. Zudem möchten wir unsere Kompetenzen nutzen, um mit der VOMO Air weitere Anwendungsfelder zu erschließen“, sagt Sandra von Möller.

www.vomo-air.com