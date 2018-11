08.11.2018

Neuer Marketingleiter bei Vemag Maschinenbau

Stephan Moeller (52) hat zum 1. Oktober 2018 die Leitung der Marketingabteilung der Vemag Maschinenbau GmbH, Verden, übernommen.

Der diplomierte Betriebswirt startete seine berufliche Karriere 1992 im Vertrieb bei Rank Xerox in Düsseldorf und wechselte 1995 zu Bosch. Nach leitenden Positionen im Marketing verschiedener Geschäftsbereiche des Konzerns führte Moeller das Brandmanagement der Bosch Thermotechnik GmbH und etablierte dort eine Neuausrichtung der internationalen Mehrmarkenstrategie. Mit mehr als zwanzig Jahren Großkonzern-Erfahrung wagte er dann den mutigen Schritt in die Start-up Szene, um im Online-Marketing Bereich für Freiblickdesign in Hannover neue Akzente zu setzen.

Schließlich führte ihn sein Weg zu Vemag, wo er seit dem 1. Oktober 2018 sein Know-how für die Weiterentwicklung der Markenstrategie einsetzt. „Mit der professionellen Ausrichtung der Vemag-Marketingaktivitäten tragen wir der starken Entwicklung unseres Unternehmens Rechnung“, sagt Moeller. „Ziel unserer Kommunikationsstrategie ist, unsere Position am nationalen und internationalen Markt zu festigen, zielgruppenorientiert zu fokussieren und nachhaltig auszubauen.“

