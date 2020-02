05.02.2020

Neuer Leiter von Tomra Food

Michel Picandet wurde zum Executive Vice President und Leiter von Tomra Food ernannt. Er trat am 1. Januar 2020 in das Unternehmen ein und wird am Hauptsitz von Tomra Food in Leuven, Belgien, tätig sein. In seiner neuen Funktion ist er für die drei Marken des Unternehmens TOMRA Food, Compac und BBC Technologies verantwortlich.

Seit 1. Januar 2020 ist Michel Picandet als neuer Executive Vice President und Leiter von Tomra Food tätig. - Bild: Tomra Food

Stefan Ranstrand, President und Chief Executive Officer von TOMRA, sagte: „Ich freue mich sehr, dass Michel jetzt zu unserem Management-Team gehört. Er ist ein sehr strategisch und global denkender Unternehmensleiter mit umfangreicher Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie im Bereich Anlagegüter und dazugehörigen Dienstleistungen. Ich bin überzeugt, dass sich das Team von Tomra Food unter seiner Leitung weiterhin auf Grundlage unserer drei Säulen – technische Führerschaft, Vertrauen in Lebensmittel und digitale Transformation – engagiert dafür einsetzen wird, zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaft zu kommen und die Zukunft der Lebensmittel zu sichern. Michel und das globale Team werden jederzeit tatkräftig für hohen Kundennutzen und hohe Kundenzufriedenheit arbeiten sowie unter Beweis stellen, dass Tomra Food ein verlässlicher langfristiger Partner ist, der sich dafür stark macht, die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität unserer Kunden zu steigern.“

Bei seiner Ernennung sagte Michel Picandet: „Ich bin begeistert, dass ich die Chance erhalten habe, ein so zukunftsweisendes Unternehmen wie Tomra Food zu leiten, das als ein Führer in Sachen Nachhaltigkeit an der Speerspitze der Ressourcenrevolution aktiv ist. Es handelt sich um ein Unternehmen, das kontinuierlich nach innovativen Wegen strebt, weltweit den Abfall zu reduzieren und die Ressourcennutzung zu optimieren. Ich freue mich auf die Herausforderung, Kunden bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen und der Ertragssteigerung ihrer Betriebe zu unterstützen, damit sie ihren guten Ruf als Unternehmen mit glaubwürdigen Nachhaltigkeitskonzepten stärken können.“

Für seine neue Aufgabe bringt Michel Picandet eine starke Erfolgsbilanz mit, die er in seinen bisherigen Positionen, in denen er Verantwortung für Märkte in aller Welt trug, erworben und immer weiter ausgebaut hat.

Bevor er zu Tomra kam, hatte Picandet bei Tetra Pak seit 2013 leitende Positionen als Global und Managing Director inne. Davor leitete er die Abteilung Life Cycle Management von Sidel – hier arbeitete er über 20 Jahre, auch in Amerika, Asien und Europa, nachdem er seine Karriere im Bereich Maschinenbau und Steuerungstechnik bei Rhone-Poulenc Animal Nutrition begann. Michel ist französischer Staatsbürger und hat sein Ingenieurstudium an der Universität von Clermont-Ferrand sowie sein Masterstudium in Management an der ESCP Business School absolviert.

www.tomra.com