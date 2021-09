16.09.2021

Neuer Leiter für Digitalisierung bei NordCap

Seit dem 1. Juli 2021 leitet Frank Krüger die Abteilungen IT und Datenmanagement bei NordCap. In seiner neuen Position als CDO ist er für den Ausbau von IT- und Digitalisierungsprojekten bei NordCap verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehören die Weiterentwicklung nachhaltiger IT-Lösungen für effizientere Unternehmensprozesse sowie aktuell die Implementierung eines neuen Produktinformationsmanagements (PIM-System).

Frank Krüger ist neuer Leiter für Digitalisierung bei NordCap. - Bild: NordCap

„Mit dem neuen PIM-System geht es vor allem darum, benötigte Standards in der Datenaufbereitung zu definieren und somit die digitale Lieferkette der Daten vom Lieferanten bis zum Fachhändler zu optimieren“, erklärt Krüger.

Insgesamt 18 Jahre Berufserfahrung sammelte der Wirtschaftsinformatiker bereits im industriellen Mittelstand bei (Vemag/Verden), im Einzelhandel (Rossmann/Hannover) und in der Automobilindustrie (VW Motorsport/Hannover).

