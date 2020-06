17.06.2020

Neuer Kaufmännischer Leiter

Jan Wittenbecher verstärkt seit 1. Juni die Führungsriege der gastro total Gruppe als Kaufmännischer Leiter. Wittenbecher ist verantwortlich für alle kaufmännischen Belange der zwei deutschen, zur gastro total Gruppe gehörenden Unternehmen Gebrüder Holzwarth Großküchentechnik GmbH, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt/Main, Würzburg und Stahl Großküchen Manufaktur GmbH, Würzburg.

Jan Wittenbecher ist neuer Kaufmännischer Leiter bei der gastro total Gruppe. - Bild: gastro total GmbH

„Die gastro total Gruppe wächst und wir freuen uns, dass wir mit Jan Wittenbecher eine sowie fachlich als auch persönlich hervorragende Führungskraft gewinnen konnten. Mit seiner Unterstützung werden wir die gastro total Gruppe konsequent weiter vorantreiben“, so Peter Jansenberger, Geschäftsführender Gesellschafter der gastro total GmbH, München.

Wittenbecher verfügt über langjährige Erfahrung in kaufmännischen Führungspositionen, unter anderem auch in der Edelstahltechnik. Zuletzt war er über 10 Jahre Kaufmännischer Leiter der Hubl GmbH, Vaihingen/Enz.

Zur gastro total Gruppe gehören neben Gebrüder Holzwarth und STAHL, die österreichischen Unternehmen GTA in Loosdorf und Wien sowie FAR in Rastadt. Gastro total Kunden sind vor allem Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung sowie die Hotellerie und Gastronomie. Mit insgesamt über 240 Mitarbeitern ist sie einer der führenden Großkücheneinrichter im deutschsprachigen Raum. Jansenberger weiter: „Bei gastro total sind wir in der Lage, die Angebote der spezialisierten, regionalen Partner-Unternehmen zu bündeln. Die Edelstahlmöbel werden in flexibler Eigenfertigung produziert, ergänzt mit Premium-Geräten führender Hersteller. Unsere Kunden erhalten eine Küche aus einer Hand, die individuell entwickelten Konzepte können leicht auf andere Standorte übertragen werden.“

