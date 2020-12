08.12.2020

Neuer CEO bei US-Tochter von BITO

Michael Fritz ist neuer CEO der US-Tochter der BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, die BITO Storage Solution US, Inc. in Jessup, Maryland. Seit drei Jahren bereits hat er die 2016 gegründete Tochtergesellschaft bei den großen Automatisierungsprojekten begleitet und in den Auftragsverhandlungen unterstützt.

Seit 01.Oktober 2020 ist Michael Fritz neuer CEO der 2016 gegründeten US-Tochtergesellschaft der BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH. - Bild: BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH

Im Mai 2020 übernahm Michael Fritz die operative Führung der US-Tochter. Seit 1.Oktober 2020 ist er komplett verantwortlich und hat damit nach 32 Jahren bei BITO seinem beruflichen Weg noch mal eine besondere Wendung gegeben. Zuvor war der diplomierte Wirtschaftsingenieur im Bereich der Automatisierten Regalanlagen tätig und hat diesen Geschäftsbereich in den letzten 25 Jahren mit aufgebaut. „Mit unserer jüngsten Niederlassung haben wir gut Fuß gefasst. Nun möchten wir unsere Bekanntheit auf dem US-amerikanischen Markt weiter ausbauen und die über die Jahre gewachsenen Kontakte nutzen. Es gibt viele spannende Projekte. Ziel ist es, sowohl die bestehenden Geschäfte und großen Projekte mit den Systemintegratoren weiter zu forcieren als auch das Geschäft auf breiter Basis voranzutreiben, um unser gesamtes Produkt- und Lösungsspektrum in den USA zu vermarkten“, so Michael Fritz, Chief Executive Officer BITO Storage Solutions US.

www.bito.com