29.09.2022

Neue Unternehmensführung bei Borco Höhns

Andreas Elsäßer (50), seit Frühjahr 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Borco Höhns, übergibt mit Wirkung zum vierten Quartal 2022 die Geschäftsleitung des Anbieters für Fahrzeuge und Lösungen für den mobilen Verkauf an Carsten Götz (51), den technischen Leiter Klaus Meyer (51) und den kaufmännischen Leiter Gerrit Volger (42). Meyer und Volger sind mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 zu Geschäftsführern bestellt.

Carsten Götz (li); Gerrit Volger (Mi); Klaus Meyer (re) bilden die neue Geschäftsleitung von Borco Höhns. - Bild: Thorsten Finner

Klaus Meyer wurde ab Herbst 1988 bei Borco Höhns zum technischen Zeichner ausgebildet. Als stellvertretender Teamleiter des technischen Büros wechselte er im Jahr 2015 zu einem lokalen Wettbewerber. Seit 2020 ist Meyer mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Bereichen Fahrgestellkonstruktion, Elektrik, Hydraulik sowie Möbelbau technischer Leiter bei Borco Höhns. „Wir verfügen wie kaum ein anderes Unternehmen über Erfahrungen und Kompetenzen, komplexe kundenspezifische Spezialfahrzeuge verlässlich und nachhaltig zu produzieren“, so Meyer. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Gerrit Volger, seit April 2020 als kaufmännischer Leiter und Prokurist bei Borco Höhns: „Ganz bewusst habe ich mich vor zweieinhalb Jahren für ein produzierendes Unternehmen im Mittelstand entschieden – und hier in Rotenburg eine ausgesprochen engagierte Belegschaft mit Perspektive gefunden“. Volger war davor über ein Jahrzehnt bei der börsennotierten HanseYachts AG in Greifswald beschäftigt, vor seinem Wechsel zu Borco Höhns leitete er dort das Konzerncontrolling und die Unternehmensentwicklung. Volger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Carsten Götz heuerte 1992 als ausgebildeter Industriekaufmann im Vertrieb von Borco Höhns an. Nach der Jahrtausendwende begann Götz, das Exportgeschäft des Unternehmens zu entwickeln, übernahm vor zehn Jahren die Leitung des Vertriebs bei einem Tochterunternehmen und leitet seit 2015 den Vertrieb. Der 2020 zum Prokuristen bestellte Götz sagt allen bestehenden und künftigen Kunden zu, dass „der Kunde im Mittelpunkt steht. Gemeinsam erarbeiten wir Konzepte, mit denen unsere Kunden sich selbst und vor allem ihre Produkte perfekt in Szene setzen können“. Götz ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

„Diese Nachfolge haben wir im Gesellschafterkreis in den vergangenen knapp zwei Jahren gründlich vorbereitet“, erläutert Elsäßer. „Um unsere Unternehmenskultur weiter zu pflegen und weiterzuentwickeln war es selbstverständlich für uns, diese Nachfolge aus dem Unternehmen heraus von innen aufzubauen. Die Drei wissen um die Bedeutung unserer Unternehmenskultur als erfolgskritischem Wettbewerbsvorteil.“ Elsäßer kündigte an, dem Team weiterhin als Sparringspartner aktiv mit Rat und Tat zur Seite zu stehen: „Zwar arbeite ich nicht länger im Unternehmen, dafür als Gesellschafter weiterhin aktiv am Unternehmen“.

www.borco.de