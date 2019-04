25.04.2019

Neue Marketing-Direktorin bei Micvac

Das schwedische Food Tech Unternehmen Micvac, Mölndal/Schweden gewinnt Malin Brodén als neue Marketing Direktorin. Die Expertin für Marketing und Markenführung verfügt über breitgefächerte Erfahrungen speziell im Food-Bereich.

Malin Brodén plant die Einführung neuer Strategien zur Vermarktung von Micvacs Technologie für In-Pack Cooking & Pasteurisation. - Bild: Micvac AB

Malin Brodén bringt mehr als 20 Jahre Expertise im Marketing und Shopper Marketing in der Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie mit und hat bisher sowohl etablierte als auch neue Märkte und Marken betreut.

Zuletzt war Malin Brodén als Strategic Project Manager bei Paulig Foods, einem führenden nordeuropäischen Food-Konzern, tätig. Davor war sie in verschiedenen Marketingpositionen tätig, unter anderem auch als Nordic Marketing Manager. „Ich freue mich sehr, Teil eines so innovativen Unternehmens wie Micvac zu werden“, sagt Malin Brodén. „Im Markt für frische Fertigprodukte steckt großes Potenzial, zumal die Kühlbereiche in den Geschäften eine immer größere Bedeutung gewinnen. Unsere Kunden dabei zu unterstützen, diese Areale für ihre Konsumenten attraktiv zu gestalteten, ist eine spannende Aufgabe für mich.“

Micvacs CEO Michael Bogdanski erklärt: „Malin ist die perfekte Ergänzung unseres Führungsteams, besonders jetzt da wir unser innovatives Angebot kontinuierlich ausbauen. Das Micvac System liefert großartige Benefits für unsere Kunden, die hochwertige Fertiggerichte herstellen, für die gesamte Handelslandschaft, und nicht zuletzt für die Konsumenten, die die leckeren und nachhaltigen Mahlzeiten verzehren. Mit Malin haben wir nun eine erfahrene Marketing- und Führungspersönlichkeit an Bord, die sicherstellt, dass diese Vorteile in der gesamten Wertschöpfungskette wirksam werden.“

