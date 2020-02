25.02.2020

Neue Marke und Sortiment „Für mehr Tierschutz“

Ponnath DIE MEISTERMETZGER bringt unter der Marke „PONNATH 1692“ sechs neue Wurst- und Schinkenspezialitäten in den Handel, die nach den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes zertifiziert werden. Das Tierschutz-Sortiment trägt das Tierschutzlabel der Premiumstufe und richtet sich an nachhaltig orientierte Verbraucher.

Tobias Reichert und Helen Bowe sind Partner-Landwirte im Ponnath Traditionshof-Programm. - Bild: Ponnath

Zu den neuen Brotzeit-Spezialitäten gehören Bayerischer Leberkäse und streichzarte Leberwurst, saftiger Kochhinterschinken, knackige Wiener Würstchen sowie fein würzige Lyoner und herzhafter Bierschinken.

Mit der „PONNATH 1692“ Tierschutz-Range erweitert das Familienunternehmen sein Produktangebot und sieht sich als Pionier für ein tiergerechter erzeugtes Wurstsortiment. Das Fleisch für die Wurst- und Schinkenspezialitäten kommt von Partner-Landwirten des Ponnath Traditionshof-Programms. Die Schweine bekommen Auslauf ins Freie und doppelt so viel Platz wie in der konventionellen Haltung und eine attraktivere Umgebung mit Angeboten zur Beschäftigung. Des Weiteren sind das Kupieren der Schwänze und die betäubungslose Kastration der männlichen Ferkel verboten. Außerdem füttern die Landwirte ausschließlich GVO-freies Futter (GVO: Gentechnisch veränderte Organismen). Die gehaltenen Schweine wurden in Bayern geboren und aufgezogen. Auch die Schlachtung der Tiere und die Fleischverarbeitung erfolgen regional.

„Unsere Tradition von mittlerweile 12 Generationen hat uns gelehrt, wie wichtig Familie, Ehrlichkeit, ein verlässliches Miteinander und nachhaltiges Handeln sind. Wir möchten uns deshalb für mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung einbringen und den Landwirten in der Region eine echte Perspektive bieten.“, so Michael Ponnath, Inhaber des Familienunternehmens.

Genuss mit Verantwortung

So können besonders nachhaltig orientierte Verbraucher Wurst- und Schinkenspezialitäten aus dem Hause Ponnath nach alten Familienrezepten mit voller Überzeugung genießen. „Wir stehen zu unseren Produkten, sind stolz auf unsere handwerkliche Meisterleistung und überzeugt, dass dem Tierschutz deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss“, erklärt Michael Ponnath. Außerdem unterstützt das Unternehmen die Produktneueinführung mit werblichen Maßnahmen und Verkostungen.

www.ponnath1692.de