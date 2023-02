Neue Impulse für den Foliendirektdruck

Multivac, Wolfertschwenden, hat mit dem DP 245 einen neuen Foliendirektdrucker für die Traysealer der X-line-Serie entwickelt. Der Clou: Das Modell arbeitet mit einer festen Arbeitshöhe, passt sich aber möglichen Differenzen in der Höhe der fertigen Packungen automatisch an.

Der neue Foliendirektdrucker DP 245 für die Traysealer der X-line-Serie arbeitet mit einer festen Arbeitshöhe, passt sich aber möglichen Differenzen in der Höhe der fertigen ­Packungen automatisch an. Multivac - © Multivac

Selbst Trays mit unterschiedlichen Produktüberständen werden laut Mulitvac sicher, zuverlässig und prä­zise gekennzeichnet. Die Druckposition auf der Packung lässt sich dabei über Handräder verstellen, so dass Chargenwechsel nur minimale Stillstandzeiten erfordern.

Gedruckt werden die variablen Daten (Mindesthaltbarkeit, Chargennummer) mit dem Multivac TIJ 10 im Thermal-Inkjet-Verfahren. Hierbei lassen sich Druckhöhen von bis zu 12,7 Millimeter mit einem Druckkopf und 25,4 Millimeter mit einem zweiten Druckkopf realisieren. Da der Drucker in das Bedienterminal des Traysealers integriert ist, profitieren Kunden von einer effizienten und sicheren Bedienung: Drucklayouts werden im Rezept des Traysealers gespeichert, um sicherzustellen, dass das richtige Layout geladen wird. Multivac hat sich bewusst für das Thermal-Inkjet-Verfahren entschieden. Bei dieser Drucktechnologie wird Wasser in der Tinte erhitzt. Hierdurch bilden sich explosionsartig winzige Blasen, die den Tintentropfen aus der Düse pressen. Dabei lassen sich Auflösungen von bis zu 600 dpi erzielen, so dass auch kleinste Zeichen, Schriften oder Codes exakt abgebildet werden können. Im Gegensatz zu Continuous-­Inkjet-Druckern arbeiten TIJ-Drucker zudem mit Druckerpatronen mit integrierten Druckköpfen. Diese sind schnell zu wechseln und wartungsarm.

Erhältlich ist der neue DP 245 auch in einer Washdown-Ausführung mit Schutzklasse IP65, die die Nassreinigung des Traysealers inklusive Foliendirektdrucker erlaubt.

www.multivac.com