01.04.2022

Neue Food-Managerin bei DNV

Christina Sales ist seit dem 1. März 2022 neue Food-Managerin beim Zertifizierer DNV. Sales verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Lebensmittelsicherheit und -qualität. Nach dem Studium der Ernährungswissenschaften war sie Qualitätsmanagerin bei dem Fleisch- und Wurstwarenhersteller Hardy Remagen.

Seit dem 1. März 2022 ist Christina Sales neue Food-Managerin beim Zertifizierer DNV. - Bild: DNV

Danach wechselte sie zur Rewe Group, wo sie als Audit & Supplier Manager für das Audit- und Lieferantenmanagement verantwortlich war. Zuletzt war sie Key Account Managerin und Vertriebsexpertin für den Lebensmittelsektor bei DNV.

Als Food-Expertin kennt Sales die Anforderungen von Standardgebern, Industrie, Handel und Verbrauchern an Lebensmittelsicherheit und Qualität. „Die Vision von sicheren Lebensmitteln für Konsumenten weltweit lässt sich nur verwirklichen, wenn die Anforderungen für Lebensmittelsicherheit kontinuierlich an die neusten Entwicklungen in der Branche angepasst werden“, sagt Sales.

„Zum Nachweis der Lebensmittelsicherheit wird fast ausnahmslos eine Zertifizierung verlangt. Unabhängige Audits nach internationalen Lebensmittelstandards verifizieren definierte Qualitätsanforderungen entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette. Die anschließend ausgestellten Zertifikate bestätigen die Einhaltung der Anforderungen und sichern die Wettbewerbsposition von Organisationen bei nationalen und internationalen Handelsunternehmen“, erklärt sie weiter. „Ich freue mich, in meiner neuen Position auf die Gestaltung der Vision von sicheren Lebensmitteln Einfluss zu nehmen und den Ausbau des Food-Sektors bei DNV voranzutreiben.“

www.dnv.de/assurance