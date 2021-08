13.08.2021

Neue Erlebniswelt „HEUGarta“ wird gefördert

Eine Erlebniswelt mit Schauküche und Verkaufsräumen für bio-regionale Produkte soll auf dem Firmengelände der Bio-Schaukäserei Wiggensbach entstehen. Im Wiggensbacher „HEU-Garta“ sollen die Mehrwerte und Besonderheiten der Bio-Fleisch-Spezialitäten der Weide-schuss.bio GmbH sowie bio-regionale Käse- und Milch-Produkte praxis- und erlebnisorientiert dargeboten werden.

Die Bio-Schaukäserei Wiggensbach eG erhält für ihre Erlebniswelt „HEUGarta“ eine finanziel-le Unterstützung in Höhe von 200.000 Euro aus dem LEADER-Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,... - Bild: Bio-Schaukäserei Wiggensbach

Darüber hinaus soll es ein begrenztes Angebot an Speisen für den Verzehr vor Ort sowie themenbezogene Verkostungen, Führungen, Kochshows und Genießerabende geben. Kernthema ist der Leitsatz „Milch und Fleisch gehören zusammen“ sowie Schwerpunkte wie Bio-Heumilch, kuhgebundene Kälberaufzucht sowie schonende Weideaufzucht und Schlachtung. Für das Projekt erhält das Allgäuer Unternehmen eine finanzielle Förderung aus dem LEADER-Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Höhe von 200.000 Euro.

Den Förderbescheid aus dem LEADER-Programm, mit dem das Staatsministerium ländliche Regionen auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Entwicklung unterstützt, übergaben jetzt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Sitz Kempten sowie der Verein Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. Träger des Projekts „Erlebbarer Genuss im Oberallgäu – Bio-Genuss erleben“ ist die Bio-Schaukäserei Wiggensbach eG, Projektpartner sind die Weideschuss.bio GmbH und die Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten. Die weitere Planung sieht vor, das bestehende Firmengebäude des künftigen Betreibers, der Bio-Schaukäserei Wiggensbach, zu erweitern. In diesem Neubau, der nicht Teil der Förderung ist, wird die geplante Erlebniswelt HEUGarta untergebracht.

„Es passt sehr gut zu LEADER, dass hier eine Gesamt-Wertschöpfungskette geschaffen wird“, sagte Veronika Hämmerle bei der Übergabe des LEADER-Förderbescheids. „Wir sind froh ein Projekt aus der Landwirtschaft fördern zu können, das ein Umdenken und eine gesteigerte Wertschätzung der Produkte zum Ziel hat“, so die LEADER-Koordinatorin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten, das für das EU-Förderprogramm zuständig ist.

In dasselbe Horn stößt der Vorsitzende der Regionalentwicklung Oberallgäu, Christof Endreß: „Das Projekt 'Erlebbarer Genuss im Oberallgäu – Bio-Genuss erleben' hat das Entscheidungsgremium aufgrund seiner Tragweite vollends überzeugt. Man braucht engagierte Personen mit Fachwissen, um eine solch weitreichende Verzahnung zu erlangen.“ Laut Amt und Verein sei die Höhe des Förderbetrags eine der größten Summen, die in der jüngeren Vergangenheit genehmigt worden sei.

„Die Strukturen, die wir geschaffen haben, bieten nun auch eine optimale Basis für einen ökologischen, nachhaltigen und transparenten Produktionsprozess im Bereich Kälber- und Fleischvermarktung. Wir wollen eine neue Möglichkeit aufzeigen, die nachhaltig, ressourcenschonend und für die Landwirte finanziell lohnenswert ist. Zudem können Kälber in der Region bleiben“, sagt Franz Berchtold, Geschäftsführer der Bio-Schaukäserei Wiggensbach. Er freut sich, „dass der Naturkosthandel bereits Interesse bekundet hat“ und stellt klar: „Wir konkurrieren nicht mit der klassischen Gastronomie, sondern werden themenbezogene Angebote präsentieren.“

In der integrierten Schauküche sollen bio-regionale Genussaktionen zu verschiedenen Themen stattfinden – unter anderem Genussabende und Koch-Seminare. Darüber hinaus sollen Frischfleisch- und hochwertige Bio-Convenience-Produkte, also Lebensmittel, die eine einfache Zubereitung ermöglichen, angeboten werden. „Der 'HEUGarta' könnte eine komplett andere Art der Gastronomie werden“, sagt Alfred Fahr. Der Allgäuer Bio-Spitzenkoch und einer von vier Gesellschaftern der Weideschuss.bio GmbH ist für die Zubereitung der Bio-Rindfleisch-Gerichte zuständig. Fahr: „Artgerechte Tierhaltung macht sich in der exzellenten Qualität und dem reinen und intensiven Geschmack unseres Bio-Fleisches bemerkbar. Man schmeckt, dass unsere Küche geprägt ist von Bodenständigkeit, Vielfalt, Heimatverbundenheit sowie der Wertschätzung für die Tiere.“

www.schaukaeserei-wiggensbach.de