10.09.2018

Neue BGN-App

Wie ist es um die Arbeitssicherheit und die Gesundheit im eigenen Unternehmen eigentlich bestellt? Mit einer neuen App können das die Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe leicht selbst herausfinden.

Die App ist ein Angebot der BGN im Rahmen der neuen Präventionskampagne „kommmitmensch: Sicher. Gesund. Miteinander“. - Bild: BGN

Welche Standards und Vorgaben zu Arbeitssicherheit und Gesundheit im Unternehmen gibt es, wie werden sie wahrgenommen und welche Maßnahmen werden ergriffen, um sie umzusetzen? Wie werden solche Maßnahmen kommuniziert? Wie sieht's dabei mit der Zusammenarbeit aus? Wie nehmen Führungskräfte ihre Verantwortung war und welche Unterstützung bieten sie bei der Umsetzung an?

Das alles sind Fragen aus Checklisten, deren Bearbeitung zur Beschreibung des aktuellen Standes in Sachen Sicherheit und Gesundheit im Betrieb führen. Sie zeigen, welchen Stellenwert die Arbeitssicherheit in einem Unternehmen hat und welche Bedeutung der Gesundheit am Arbeitsplatz zugemessen wird. Und „on top“ beantwortet das Programm auch, wie es beim Vergleich mit anderen Unternehmen ausschaut.

Mit dem Ergebnis werden die Unternehmen nicht alleine gelassen. Vielmehr schlägt die App Angebote und Maßnahmen der BGN zur Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit im Betrieb vor. Besonders zeitaufwändig ist das Ganze nicht: Bearbeitung und Auswertung des Checks dauern rund 30 Minuten.

www.bgn.de