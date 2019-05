16.05.2019

Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks hat Zuwachs bekommen

Die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks freut sich über Förderer und neue Mitglieder. Mit einer kleinen Zeremonie im Rahmen der IFFA begrüßte das Team rund um Chefin Nora Seitz sieben neue Mitglieder in ihren Reihen.

Neue Teammitglieder und Förderer der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks haben auf der IFFA ihre Ernennungsurkunden erhalten. - Bild: DFV

Gina Benz aus dem baden-württembergischen Köngen, Kim Berns aus Leer in Ostfriesland, Philipp Eichler aus Rothenburg in Sachsen, der Hesse Maximilian Grebe aus Bad Wildungen sowie die Bayerin Viktoria Probst aus Lenggries, Anna-Lena Schlegel aus Albstadt in Baden-Württemberg und Lara Schneider aus dem bayerischen Krombach verstärken seit März diesen Jahres die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks.Nun erhielten sie auch offiziell ihre Ernennungsurkunden, ebenso wie die Teammitglieder Johannes Bächtle, Melissa Barget, Annamaria Büchele, Raphael Buschmann, Franz Gawalski, Manuel Kirchhoff, Kathrin Meier, Max Münch und Clemens Reich.

Viele Mannschaftsmitglieder waren während der IFFA auf dem Messestand in Halle 12 persönlich anwesend, bei den Internationalen Qualitätswettbewerben des DFV als Juroren tätig und unterstützten das deutsche Team beim Internationalen Leistungswettbewerb der Fleischerjugend, der während des IFFA-Wochenendes auf dem DFV-Stand stattgefunden hat.

Anschließend begrüßten DFV-Präsident Herbert Dohrmann und Vizepräsidentin Nora Seitz auch die ersten Förderer der Nationalmannschaft, die Andreas-Ernst-Lohff-Stiftung, die AVO-Werke August Beise GmbH sowie die CWS-boco Deutschland GmbH, die Johannes Giesser Messerfabrik GmbH, die Kalle GmbH und die Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG. Seitz und Dohrmann danken allen Unterstützern und betonten den Nutzen und die Idee hinter der Nationalmannschaft. Diese solle nicht nur an nationalen und internationalen Wettbewerben teilnehmen, die Mannschaft und ihre Mitglieder seien vielmehr als Aushängeschilder und Botschafter ihres Handwerks zu sehen. Sie sollen, so Seitz, als Multiplikatoren und Vorbilder dienen, die Faszination und das moderne Bild des Fleischerhandwerks vermitteln.

www.nationalmannschaft-fleischerhandwerk.de