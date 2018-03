05.03.2018

Nationalmannschaft begeistert Nachwuchs

„Die neu gegründete Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks soll als Markenbotschafterin für die Branche wirken.“ So beschrieb DFV-Präsident Dohrmann die Aufgabe des Fleischer-Nationalteams, deren Vertreter jetzt im Rahmen der der Fach- und Erlebnismesse ‚So schmeckt der Norden!‘ in Bremen ihren Auftritt hatten.

Hannah Gehring, Nora Seitz, Raphael Buschmann und Markus Kretschmann (v.r.n.l.) warben für in Bremen die Ausbildung im Fleischerhandwerk. - Bild: DFV Weitere Bilder

Teammitglied Markus Kretschmann wurde noch deutlicher: „Ich möchte die Begeisterung, die ich für meinen Beruf empfinde, möglichst vielen Leuten vermitteln. Ich möchte, dass der Funke überspringt!“ Kretschmann bildete, zusammen mit seiner Mannschaftskollegin Hannah Gehring, Teamchefin Nora Seitz und dem Bundessieger der Fleischer, Raphael Buschmann, die Jury beim „FAG-Wettbewerb der Norddeutschen Berufsschulen“. Alle vier stellten sich anschließend den Fragen von Publikum und DFV-Präsident Dohrmann, der als Aufsichtsratsvorsitzender des Messeveranstalters die Moderation übernommen hatte.

Ziel der lockeren Gesprächsrunde auf der Bühne der Messehalle war, den zahlreichen jungen Auszubildenden im Publikum die im Oktober letzten Jahres ins Leben gerufenen Nationalmannschaft vorzustellen. Darüber hinaus sollten die Jugendlichen selbst Fragen an die Podiumsteilnehmer stellen und ihre Einschätzungen zur Ausbildung im Fleischerhandwerk abgeben können.

DFV-Vizepräsidenten und Teamchefin Nora Seitz nahm sich Zeit, die Idee hinter der Nationalmannschaft und deren vielfältige Aufgaben zu erläutern. Denn diese sollten nicht nur in der Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben liegen. Die Mannschaft und ihre Mitglieder seien vielmehr als Aushängeschilder und Botschafter ihres Handwerks zu sehen. Sie sollen, so Seitz, als Multiplikatoren und Vorbilder dienen, die Faszination und das moderne Bild des Fleischerhandwerks vermitteln.

Hannah Gehring, die im Anschluss an die Veranstaltung zum Internationalen Leistungswettbewerb nach Paris weiterreiste, empfahl den Auszubildenden im Publikum, aus ihrer Ausbildung und ihrem Beruf das bestmögliche herauszuholen: „Ihr habt so viele Möglichkeiten. Nutzt sie und bildet euch weiter, dann bietet der Beruf viele Aufstiegschancen.“

Raphael Buschmann, der Sieger des Bundesleistungswettbewerbes 2017, hat seine Bewerbung für eine Aufnahme in die Nationalmannschaft schon eingereicht. „Es wäre mir eine Ehre, in so einem Superteam mitarbeiten zu dürfen.“

