Nachwuchspreis: 2.500 Euro für bessere Lebensmittelsicherheit

Die Heinrich-Stockmeyer-­Stiftung, Verl, will junge Nachwuchswissenschaftler­/-innen fördern, die praktikable Lösungsansätze und anwendungsorientierte Forschung in lebensmittelrelevanten Bereichen durchführen und damit zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und zur Stärkung des Verbrauchervertrauens in die Qualität von Lebensmitteln beitragen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert.

Prämiert werden Bachelor- und Masterarbeiten sowie vergleichbare wissenschaftliche Abschlussarbeiten oder Veröffentlichungen, die den genannten Anwendungs- und Praxisbezug vorweisen und nicht älter als zwei Jahre sind. Promotions- und Habilitationsschriften sowie bereits ausgezeichnete Arbeiten finden keine Berücksichtigung.

Vorgeschlagen werden können sowohl Einzelpersonen als auch Arbeitsgruppen, die in der Forschung im In- oder Ausland tätig sind. Der Preis richtet sich an Personen im Alter bis zu 30 Jahren.

Vorschlagsberechtigt sind Wissenschaftler/-innen sowie Mitglieder von wissenschaftlichen Institutionen, Fachgesellschaften, Behörden und Wissenschaftsredaktionen. Eigenbewerbungen sind ausgeschlossen. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit Nominierungsvorschlag, Lebenslauf des ­Bewerbers/der Bewerberin, Kurzfassung der Arbeit – maximal zwei Seiten, Forschungsarbeit) sind bis zum 15. März 2023 als eine zusammenhängende (mit einem Passwort geschützte) PDF-Datei per E-Mail an ­riewenherm@stiftungsberatung.de einzureichen.

Das Passwort erhält man bei Margret Riewenherm. Mit der Einreichung ist die Zustimmung verbunden, die persönlichen Daten und Bildmaterial für die Zwecke und Aufgaben der Stiftung verwenden zu dürfen. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet das Kuratorium der Stiftung. Die Auszeichnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de