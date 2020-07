20.07.2020

Nachhaltig räuchern

Ende Mai legte die Europäische Kommission ihre Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem vor. Die Strategie ist Teil des europäischen „Green Deal“ und zielt auf den Übergang zu einer nachhaltigen Lebensmittelwirtschaft. Der Grüne Deal ist ein umfassendes Maßnahmenprogramm, um die Lebensbedingungen in Europa zu verbessern und markiert den Fahrplan für eine nachhaltige und klimaschonende EU-Wirtschaft insgesamt.

Beim Räuchern mit CleanSmoke wird aus Primärrauchkondensat mittels Druckluft ein stabiler Rauch für die Räucherkammer frisch erzeugt. - Bild: Red Arrow

„Vom Hof auf den Tisch“ will nicht weniger als Ernährungssicherheit und den Zugang zu gesunden Lebensmitteln gewährleisten. Und schließt zudem die Förderung nachhaltiger Verfahren zur Lebensmittelverarbeitung ein. Dazu zählt auch das CleanSmoke-Räucherverfahren. Beim Räuchern mit CleanSmoke wird aus Primärrauchkondensat mittels Druckluft ein stabiler Rauch für die Räucherkammer frisch erzeugt. Damit lassen sich Lebensmittel sowohl klima- und ressourcenschonend als auch mit geringer Schadstoffbelastung räuchern. Denn CleanSmoke ist frei von Ruß, Teer, Asche und reduziert die Kontamination mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) um bis zu 71 % in geräucherten Lebensmitteln. „Primärrauchprodukte bieten somit entscheidende Vorteile für eine sichere und gesündere Ernährung“, sagt Uwe Vogel, Chairman der Cleansmoke Coalition (CSC).

CleanSmoke sorgt für deutlich weniger Belastungen

Räuchern mit CleanSmoke bringt aber noch weitere Umweltvorteile, unter anderem eine Verringerung der Umweltverschmutzung. Das saubere Räucherverfahren hält alle Grenzwerte für Luftschadstoffe nach der TA Luft ein, es ließen sich jährlich etwa 2.600 Tonnen Reinigungsmittel und rund 40 Tonnen Chemikalien einsparen sowie der Wasserverbrauch um mehr als 800.000 m3 senken – nur in Deutschland. „CleanSmoke wurde von der EU als ‚Beste verfügbare Technik‘ ausgezeichnet. Es ist damit das Beste, was der Verbraucher erwarten darf“, sagt Vogel. In der sich abzeichnenden Debatte zur Erreichung der EU-Ziele wird die CleanSmoke Coalition die Vorteile des vorgereinigten Rauchs und von Raucharomen herausstellen können.

www.clean-smoke-coalition.eu