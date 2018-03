12.03.2018

Nachhaltig einkaufen mit „Marktschwärmer“

Seit 2014 gibt es in Deutschland „Marktschwärmer“. Die Initiative zeigt, dass Online-Shopping und regionale Lebensmittel kein Widerspruch sein müssen.

Verbraucher holen bei „Marktschwärmer“ ihre regionalen Lebensmittel ab, die sie zuvor per Smartphone bestellt und bezahlt haben. - Bild: Lutz Stallknecht / www.pixelio.de

Die Initiative heißt Marktschwärmer und funktioniert so: Verbraucher bestellen einmal wöchentlich per Internet Lebensmittel von Erzeugern aus der Region und holen diese auf einem Markt in ihrer Nähe ab. Der Markt heißt in diesem Fall „Schwärmerei“ und funktioniert etwas anders als der übliche Wochenmarkt. Die Erzeugerbetriebe bringen dorthin nur das mit, was vorher online bei Ihnen bestellt wurde. Und die Kunden? Sie brauchen weder Einkaufszettel noch Bargeld oder Kreditkarte. Denn das was sie mitnehmen, haben sie bereits bei ihrer Bestellung bezahlt.

Marktschwärmer kommt gut an. Seit 2014 haben sich in Deutschland 42 aktive Schwärmereien gegründet, zahlreiche weitere sind im Aufbau. In Frankreich, wo die Initiative ursprünglich herkommt, sind es bereits mehr als 700 Schwärmereien.

Dass das Konzept so gut ankommt, liegt vor allem daran, dass es dem Einkaufsverhalten einer immer größer werdenden Verbrauchergruppe gerecht wird: Bestellen, wann und wo man will, möglichst schnell und unkompliziert über Handy, Tablet oder Laptop. Außerdem setzt Marktschwärmer auf Regionalität. Damit entspricht die Initiative dem immer größer werdenden Wunsch der Verbraucher nach regional und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln.

Jörg Planer, www.bzfe.de