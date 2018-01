22.01.2018

Multivac: X-line erhält International FoodTec Award 2018 in Gold

Die X-line, eine neue Generation von Tiefziehverpackungsmaschinen von Multivac, Wolfertschwenden, wurde mit dem International FoodTec Award 2018 in Gold ausgezeichnet. Aufgrund einer lückenlosen Digitalisierung, umfassender Sensorik und der Vernetzung mit der Multivac-Cloud schafft die X-line eine neue Dimension hinsichtlich Packungssicherheit, Qualität und Leistung.

Mit dem International FoodTec Award würdigt die DLG zusammen mit ihren Partnern wegweisende Entwicklungen mit Blick auf Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz im Bereich der Lebensmitteltechnologie. Eine international besetzte Experten-Jury aus den Bereichen Forschung und Lehre sowie Vertretern der Praxis wählt die fortschrittlichsten Konzepte aus. Der renommierte Technologie-Award wird in Form von Gold- und Silbermedaillen in dreijährigem Turnus von der DLG in Kooperation mit Fach- und Medienpartnern auf der Anuga FoodTec in Köln vergeben

www.multivac.com