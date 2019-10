01.10.2019

Multivac weiter auf Wachstumskurs

Mit einem Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro konnte die Multivac-Unternehmensgruppe 2018 ein Umsatzwachstum von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Hans-Joachim Boekstegers, Geschäftsführender Direktor und CEO von Multivac, Wolfertschwenden, gab auf der FachPack einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich auf 6.400 Mitarbeiter weltweit. „Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir trotz zahlreicher Unwägbarkeiten mit einem leichten Umsatzwachstum“, sagt Boekstegers.

Investitionen in das weltweite Produktionsnetzwerk

Auch zukünftig hat der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten eine hohe Priorität. So wird am Firmenstammsitz in Wolfertschwenden aktuell ein neues Kompetenzzentrum für Slicer und Automatisierungslösungen errichtet, das 2020 fertiggestellt wird. Auf circa 17.000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen dort zudem 180 moderne Büroarbeitsplätze und flexibel nutzbare Konferenz- und Veranstaltungsräume. Am Standort Bruckmühl werden für die Multivac Tochtergesellschaft TVI auf rund 9.000 Quadratmetern „auf der grünen Wiese“ Verwaltung und Produktion konzentriert. Dort wird aktuell ein neues Kompetenzzentrum für Fleischportionierer gebaut, das ebenfalls 2020 in Betrieb genommen wird. Highlight ist ein auf die Bedürfnisse der Kunden ausgelegtes Anwendungszentrum. Darüber hinaus plant Multivac in Taicang (China) die Herstellung von Verpackungsmaschinen und deren peripheren Komponenten. Neben einer Fertigung werden auch die Bereiche Entwicklung und Konstruktion dort aufgebaut. Der Produktionsstart ist für Ende 2019 geplant.

Mit der Übernahme der Fritsch Gruppe, die im August 2019 erfolgte, komplettiert der Verpackungsspezialist sein Lösungsportfolio, um zukünftig auch der Backwarenindustrie vollständige Produktionslinien aus einer Hand anbieten zu können.

Nachhaltigkeitskonzept

„Wir sensibilisieren unsere Kunden weltweit für nachhaltige Verpackungskonzepte. So erfolgt eine Multiplikation unserer nachhaltigen Konzepte auch in den Regionen, in denen wir noch keine aktive Nachfrage für diese Lösungen sehen", so Boekstegers. Das Portfolio umfasst verschiedene nachhaltige Verpackungskonzepte, die zur Packstoffreduzierung bei der Verpackungsherstellung beitragen. Weitere Konzepte basieren auf der Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen bzw. von recyclingfähigen Materialien, wie beispielsweise Monomaterialien oder faserbasierten Packstoffen. Außerdem ist das Thema „Digitalisierung“ ein elementarer Baustein bei der Entwicklung von neuen Produkten bei Multivac und wird als solcher konsequent in den Verpackungslösungen umgesetzt.

Führungswechsel

Nach über 18 Jahren als Geschäftsführer der Multivac Gruppe wird Hans-Joachim Boekstegers zum 1. Januar 2020 die Geschäfte an seine langjährigen Geschäftsführerkollegen Christian Traumann und Guido Spix übergeben und aus dem Unternehmen ausscheiden. Boekstegers trat im April 2001 als Geschäftsführer in die Unternehmensgruppe ein und hat seitdem die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. So zeichnet er insbesondere für den konsequenten Ausbau des Produktportfolios sowie des Vertriebs- und Servicenetzwerks verantwortlich.

