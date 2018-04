24.04.2018

Multivac unterstützt gemeinnützige Vereine aus der Region

Den Erlös seiner traditionellen Weihnachtstombola spendet Multivac auch in diesem Jahr an ausgewählte Organisationen aus der Region: Die Kinderbrücke Allgäu e.V. und Die Kinderkrebshilfe-Königswinkel e.V. dürfen sich über einen Scheck in Höhe von jeweils 1.500 Euro freuen. Manfred Schafroth, Hauptbereichsleiter Personal bei Multivac, überreichte die Spende gestern am Firmenhauptsitz in Wolfertschwenden.

Über jeweils 1.500 Euro freuten sich Vertreter der Kinderbrücke Allgäu e.V. und der Kinderkrebshilfe-Königswinkel e.V. bei der Scheckübergabe am Hauptsitz von Multivac in Wolfertschwenden. - Bild: Multivac

Als international agierendes Unternehmen übernimmt Multivac Verantwortung für die Belange seiner Mitarbeiter und der Gesellschaft und unterstützt regelmäßig gemeinnützige Initiativen bzw. Organisationen aus der Region mit Geldspenden. Organisiert wurde die diesjährige Tombola von Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung: Marcus Diem, Michael Erd, Bettina Kirchmann, Sandra Kornfeld und Anton Rückl.

Die Kinderbrücke Allgäu e.V.

„Hinschauen, nicht wegschauen, wenn Familien und Kinder in Not geraten. Und dann schnell, konkret und unbürokratisch helfen.“ Das war der Grundgedanke, als die Kinderbrücke Allgäu 2001 ins Leben gerufen wurde. So wird es seither praktiziert. Die Kinderbrücke wird aktiv in akuten Notlagen, initiiert langfristige Hilfsprojekte, und eröffnet Bildungs-Chancen durch Präventivmaßnahmen – in vielen hundert Fällen, in der Region.

Kinderkrebshilfe-Königswinkel e.V.

Sobald bei einem Kind die Diagnose Krebs oder Leukämie gestellt wird, ändert sich schlagartig alles in dieser Familie. Das krebskranke Kind braucht Hilfe, Trost und Beistand, die Geschwister leiden mit und kommen zu kurz in dieser Zeit, der Zeitplan der Eltern wird von der Therapie diktiert. Oft führt die Überlastung auch noch in finanzielle Not. In diesen Fällen hilft das Team der Kinderkrebshilfe-Königswinkel e.V. bei allem, was gebraucht wird. Auch später, wenn es um die Sicherung des Therapieerfolges geht, läuft die Unterstützung weiter bis alles überstanden ist. Und natürlich bekommen auch die Familien Hilfe, die trauern müssen. Die Kinderkrebshilfe-Königswinkel e.V. unterstützt krebskranke Kinder und deren Familien im Allgäuer und schwäbischen Raum.

