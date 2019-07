10.07.2019

Multivac übernimmt Fritsch Gruppe

Mit der Übernahme der Fritsch Gruppe komplettiert Multivac sein Lösungsportfolio, um zukünftig auch der Backwarenindustrie vollständige Produktionslinien aus einer Hand anbieten zu können. Fritsch ist ein führender Hersteller von Bäckereimaschinen mit Stammsitz im unterfränkischen Markt Einersheim. Das Portfolio umfasst Anlagen für Teigformung und Teigaufbereitung.

„Die Übernahme von Fritsch ist für Multivac ein weiterer wichtiger Schritt im Ausbau unseres Portfolios zu ganzheitlichen Lösungen für das Verarbeiten und Verpacken von Lebensmitteln. Mit den Lösungen von Fritsch werden wir unsere Präsenz in der Backwarenindustrie weiter ausbauen, wo wir in den letzten Jahren bereits anspruchsvolle Projekte im Bereich der automatisierten Verpackungslösungen realisieren konnten“, erklärt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor und Group CFO von Multivac.

Fritsch wurde 1926 gegründet und befindet sich seitdem in der vierten Generation in Besitz der Familie Fritsch. Das Unternehmen mit Stammsitz in Markt Einersheim hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem innovativen Hersteller im Bereich der Bäckereitechnik entwickelt. In 2018 erwirtschaftete Fritsch einen Umsatz von etwa 80 Mio. Euro, das Unternehmen beschäftigt circa 600 Mitarbeiter. Mitte April 2019 hatte Fritsch ein Insolvenzverfahren beantragt. Durch die Übernahme wird Fritsch Teil einer starken Unternehmensgruppe und damit in die Lage versetzt, den Geschäftsbetrieb zum Wohle aller Stakeholder und vor allem seiner Kunden fortzuführen.

Mit der Integration der Firma in die Multivac Gruppe soll umgehend begonnen werden. Dabei wird die Fertigung und die Entwicklung der Fritsch Produkte am Standort im Markt Einersheim weitergeführt. Dort verfügt FRITSCH auch über ein Technology Center, in dem Kundentests und die Entwicklung von kundenspezifischen Produkten und Rezepturen durchgeführt werden. Der Vertrieb der Produkte wird über das weltweite Vertriebs- und Servicenetz von Multivac erfolgen. Hierfür wird in den Tochtergesellschaften weiter in den Ausbau eines auf die Backwarenindustrie spezialisierten Vertriebsteams investiert, um den Kunden zukünftig ganzheitliche Lösungen für die Herstellung und Verpackung von Backwaren anbieten zu können.

Für die Leitung des Unternehmens wird zusätzlich zu dem bestehenden Management ein Multivac Management eingesetzt, das die Fritsch Gruppe als eigenständiges Unternehmen weiterführen und weiterentwickeln wird. „Wir freuen uns außerordentlich über die gelungene Übernahme der Fritsch Gruppe und sind davon überzeugt, dass unser Management einen wichtigen Beitrag zur Sanierung des Unternehmens leisten wird“, führt Guido Spix, Geschäftsführender Direktor und Group CTO/COO von Multivac aus.

Die Übernahme der Fritsch Gruppe wird, die kartellrechtliche Genehmigung vorausgesetzt, mit Wirkung vom 01.08.2019 erfolgen.

www.multivac.com

www.fritsch-group.com