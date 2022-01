20.01.2022

Multivac: Sämtliche TVI-Anteile übernommen

Nach dem planmäßigen Ausscheiden von Thomas Völkl als geschäftsfüh-render Gesellschafter der TVI Entwicklung und Produktion GmbH zum 31.12.2021 hat die Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG nun voll-ständig die Anteile von TVI in Bruckmühl übernommen.

Der neue Standort von TVI in Bruckmühl bietet ideale Bedingungen für weiteres nachhaltiges Wachstum. - Bild: Multivac

Als Hersteller von Fleischportioniermaschinen gehört TVI bereits seit Januar 2017 zur Multivac Gruppe. Die Produktpalette umfasst effiziente, bedarfsgerechte Lösungen zum richtigen Temperieren und Frosten, Pressen, Portionieren, Automatisieren, Wickeln von Grillfackeln sowie zur Herstellung von Schaschlikspießen.

„Der Name Thomas Völkl ist eng mit der Erfolgsgeschichte von TVI verbunden und steht nicht nur für den hohen Innovationsgrad des Unternehmens, sondern auch für ein sehr hohes Maß an Kundenorientierung“, sagt Guido Spix, Geschäftsführender Direktor von Multivac. „Für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bei Thomas Völkl bedanken. Er hat als geschäftsführender Gesellschafter die Integration von TVI in den Gesamtkonzern begleitet und maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem wesentlichen Bestandteil der Multivac Gruppe beigetragen. Für seine neuen Vorhaben wünschen wir ihm alles Gute.“

„TVI wird auch zukünftig als eigenständiges Unternehmen Teil der Multivac Gruppe sein“, ergänzt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac. „Mit dem vollständigen Erwerb der Anteile unterstreichen wir die strategische Relevanz von TVI innerhalb des Gesamtkonzerns. Das Unternehmen ist ein wesentlicher Bestandteil für die weitere Ausrichtung von Multivac als ganzheitlicher Anbieter für Verpackungs- und Verarbeitungslösungen. Dafür steht nicht zuletzt die Investition in den neuen Standort von TVI in Bruckmühl, der ideale Bedingungen für weiteres nachhaltiges Wachstum bietet und den konsequenten Ausbau der marktführenden Position von TVI im Bereich der Fleischportionierung ermöglicht.“

