08.06.2018

Multivac: neue Produktionsstätte in Bulgarien eingeweiht

Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie wurde am Mittwoch das neue Produktionswerk der Multivac Bulgaria Production Ltd. in Bozhurishte, in der Nähe von Sofia, eingeweiht.

Nach einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren wurde in dieser Woche die erste Multivac-Produktionsstätte in Osteuropa in Betrieb genommen. - Bild: Multivac

Zu den Gästen zählten neben Boyko Borissov, Ministerpräsident von Bulgarien, Emil Karanikolov, Wirtschaftsminister von Bulgarien, Gerogi Dimov, Bürgermeister von Bozhurishte und Franz Josef Pschierer, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie, weitere Regierungsvertreter und Lokalpolitiker. Aber auch Repräsentanten der Agentur für Investitionen und der National Company Industrial Zones EAD, Vorstände der Deutsch-Bulgarischen Industrie- und Handelskammer sowie die geschäftsführenden Direktoren von Multivac Hans-Joachim Boekstegers, Group CEO und Sprecher, Guido Spix, Group CTO und COO, und Christian Traumann, Group CFO, nahmen an der Feier teil.

Das neue Produktionswerk ist im Industriegebiet von Bozhurishte angesiedelt und hat eine Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern. Der Komplex umfasst neben einem Fabrikgebäude mit neuester Technologie für die Teile-Produktion von Multivac auch ein modernes Lager bzw. Logistikzentrum, ein Trainingscenter und ein Verwaltungsgebäude. Neben der bulgarischen Vertriebs- und Servicegesellschaft unter der Leitung von Trifon Filipov sind auch ein internationales Shared Service Center für IT, strategischen Einkauf und Design und Service im neuen Gebäude untergebracht.

Der Spatenstich für die neue Produktionsstätte wurde im September 2016 gefeiert. Insgesamt wurden 18,8 Mio. Euro investiert und mehr als 150 moderne und sichere Arbeitsplätze geschaffen. Bereits 2015 startete das Unternehmen daher mehrere Initiativen, um Young Professionals, unter anderem in den Bereichen IT und Logistik, zu begeistern.

„Wir freuen uns, nach einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren nun die Eröffnung unserer ersten Produktionsstätte in Osteuropa hier in Bozhurishte feiern zu können“, sagte Hans-Joachim Boekstegers, geschäftsführender Direktor und Group CEO von Multivac. „Mit qualifiziertem Fachpersonal werden wir an diesem Standort im Dreischichtbetrieb Maschinenteile und Baugruppen produzieren. Dabei kommen moderne Dreh- und Fräsmaschinen zum Einsatz, wie wir sie auch an unserem Hauptsitz in Deutschland verwenden. Übrigens sind bereits jetzt, nur wenige Wochen nach Inbetriebnahme, alle Kapazitäten voll ausgelastet.“

