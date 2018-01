26.01.2018

Multivac ist Teil des „Silicon Allgäu“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Silicon Allgäu“, die sich an Unternehmer aus der Region richtet, übernahm Multivac am 23. Januar die Rolle des Gastgebers. Die geschäftsführenden Direktoren von Multivac, Hans-Joachim Boekstegers (Group CEO) und Christian Traumann (Group CFO), begrüßten die rund 180 Gäste am Firmenhauptsitz.

Auf der Agenda stand unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema „Digitalisierung und Infrastruktur“ mit Dr. Markus Söder, bayerischer Finanz- und Heimatminister sowie ein Vortrag zur Digitalisierung bei Multivac von Dr. Marius Grathwohl, Leiter Digitalisierung.

Welche Folgen hat die fortschreitende Digitalisierung für Unternehmen im Allgäu? Und welche Chancen bietet dieser Megatrend? Wie verändern sich Geschäftsmodelle, Kundenbeziehungen, Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte? Darüber diskutierte Dr. Markus Söder mit Gerhard Pfeifer (geschäftsführender Gesellschafter der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH), Christian Skala (Vorstandsvorsitzender der Scaltel AG) und Christian Traumann (geschäftsführender Direktor und CFO bei Multivac). Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Ulrich Hagemeier, Redaktionsleiter Allgäu bei der Allgäuer Zeitung.

Digitalisierung - ein wichtiges Zukunftsthema

Anschließend referierte Dr. Marius Grathwohl, Leiter Digitalisierung bei Multivac, unter dem Motto „IoT und Smart Services in agiler Entwicklung“ über die Phasen der digitalen Transformation bei dem Maschinenbauer. Digitalisierung ist für Multivac ein wichtiges Zukunftsthema: Es umfasst neben der Digitalisierung der eigenen Geschäftsprozesse auch die Bereitstellung digitaler Services für seine Kunden, die sich auf die Verpackungsprozesse beziehen, sowie die Entwicklung neuartiger, digital-getriebener Geschäftsmodelle für die Unternehmen. Ziel ist es, zusätzlichen Kundennutzen zu schaffen und die Effizienz von Prozessen weiter zu erhöhen. Kunden sollen mithilfe geeigneter Tools die Informationen erhalten, die sie brauchen. Dabei haben die Sicherheit der Daten und Systeme von Multivac ebenso wie die Sicherheit von Kundendaten höchste Priorität.

Unter dem Titel „Silicon Allgäu“ initiierte die Allgäuer Zeitung gemeinsam mit der Scaltel AG eine Veranstaltungsserie rund um die Digitalisierungsstrategien von Unternehmen mit Sitz im Allgäu, um diese miteinander ins Gespräch zu bringen.

