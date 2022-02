25.02.2022

Multivac gründet Produktionsstandort in Indien

Multivac investiert auf dem indischen Subkontinent: In Ghiloth, 120 Kilome-ter von Delhi entfernt, entsteht in der RIICO Industrial Area in den kommen-den Monaten ein hochmoderner Gebäudekomplex für Vertrieb und Produkti-on mit insgesamt 10.000 Quadratmetern Nutzfläche. Das Investitionsvolumen beträgt 6,8 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Dezember 2022 geplant.

Spatenstich am neuen indischen Standort (v.l.n.r.): Aditi Dhingra (MULTIVAC India), Sandeep Kaul (MULTIVAC India), Bharat Tagra (Colliers Internatio-nal-Design & PMC), C.L. Gandhiwal (RIICO Industrial... - Bild: Multivac

Anfangs werden rund 100 Mitarbeiter am Standort im Bundestaat Rajasthan beschäftigt sein. Am 2. Februar erfolgte der feierliche Spatenstich. Zu den geladenen Gästen gehörten Ranjan Dhingra (Chairman LARAON Group), Ruchit Dhingra (Board of Director LARAON Group), C.L. Gandhiwal (Sr. Deputy General Manager RIICO Industrial Area), Rajesh Manocha (Chairman Maconns Group) und Bharat Tagra (Director Colliers International - Design & PMC). Ritesh Dhingra, Managing Director Multivac India, Aditi Dhingra, CFO Multivac India, und Sandeep Kaul, General Manager Multivac India, waren als offizielle Vertreter von MULTIVAC vor Ort.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Multivac mit einer Tochtergesellschaft in Indien vertreten. Das 2009 geschlossene Joint Venture mit LARAON Group war ein wichtiger Meilenstein für Multivac im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie und zur Erschließung neuer Märkte im südasiatischen Raum.

Der Produktionsbereich mit Montage für Tiefziehverpackungsmaschinen und Traysealer sowie die Fertigung von Formatsätzen und Werkzeugen umfasst rund 5.000 Quadratmeter. Für die Ersatzteil- und Verbrauchsmaterial-Versorgung ist ein eigener Hallenbereich vorgesehen.

„Wir bauen nicht nur lokale Produktionskapazitäten auf, sondern entwickeln diesen Standort zu einer Drehscheibe für die südasiatische Region“, sagt Guido Spix, Geschäftsführender Direktor von Multivac. Erklärtes Ziel sei die optimale Versorgung von Kunden durch regionale Nähe und kürzere Lieferzeiten. Am gleichen Standort wird auch die Vertriebsgesellschaft mit einem Showroom und Schulungs- und Anwendungszentrum für Verpackungs- und Bäckereimaschinen angesiedelt werden.

„Eine intelligente Infrastruktur, eine moderne Fertigung und nicht zuletzt eine hohe Expertise im Bereich Packaging & Processing in Kombination mit herausragender Qualität – das ist der Schlüssel unseres Erfolgs. Überall auf der Welt“, ergänzt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac.

"Wir möchten unseren Kunden in Indien, Sri Lanka und Bangladesch für ihr Vertrauen in MULTIVAC danken, das die Grundlage für die Investition in eine solche Anlage ist", sagt Ritesh Dhingra, Managing Director Multivac India.

Neben dem neuen Werk in Indien verfügt Multivac über 13 weitere Produktionsstätten in Deutschland, Österreich, Spanien, Brasilien, Bulgarien, China, Japan und den USA sowie mehr als 80 Vertriebs- und Servicegesellschaften weltweit.

