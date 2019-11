06.11.2019

Multivac erhält GABEGS-Zertifikat

Verpackungsspezialist Multivac, Wolfertschwenden, wurde für sein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (GABEGS) von der Bayerischen Staatsregierung zertifiziert. Anlässlich der offiziellen Übergabe des GABEGS-Zertifikats besuchte Dr. Erwin Lohner, Regierungspräsident von Schwaben, gemeinsam mit Karl Fleschhut, Erster Bürgermeister der Gemeinde Wolfertschwenden, das Unternehmen Multivac.

Offizielle Übergabe des GABEGS-Zertifikats der Bayerischen Staatsregierung (v.l.n.r.): Thomas Gärtner und André Wagner (QM HSEC), Karl Fleschhut (Bürgermeister Wolfertschwenden), Isabelle Gattau (QM HSEC),... - Bild: Multivac

Dr. Erwin Lohner überreichte das Zertifikat an Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor und Group CFO, und Isabelle Gattau, Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement aus der Abteilung Health, Safety & Environment Compliance.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement besitzt bei Multivac eine hohe Priorität. Seit Ende 2016 werden daher mit „multiCARE Gesundheit“ zahlreiche gesundheitsförderliche Maßnahmen in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse gebündelt. „Im Rahmen unserer gesundheitsbewussten Unternehmenskultur verfolgen wir verschiedene Ansätze. Dazu zählen die Bereiche Gesundheitsvorsorge, Wiedereingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit ebenso wie eine psychologische Unterstützung unserer Mitarbeiter“, sagt Traumann. „Es freut uns, dass dieses Maßnahmenpaket nun auch zur GABEGS-Zertifizierung der Bayerischen Staatsregierung beiträgt.“

Rupert Saalwirth, Leiter der Abteilung Health, Safety & Environment Compliance, ergänzt: „Wir achten darauf, gesundheitsgerechte Rahmenbedingungen an den Arbeitsplätzen zu schaffen und möchten unsere Kollegen dazu animieren, sich gesundheitsgerecht zu verhalten. Mit gezielten gesundheitsbezogenen Maßnahmen lassen sich nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation erhöhen. Und schließlich wirken sich all diese Punkte auch wirtschaftlich positiv für unser Unternehmen aus.“

Das Ganzheitliche betriebliche Gesundheitsmanagementsystem (GABEGS) ist ein Instrument, das Unternehmen hilft, die Gesundheit ihrer Beschäftigten nachhaltig zu schützen und weiter zu fördern. In diesem Sinne stellt es eine Ergänzung und Unterstützung des herkömmlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes dar und leitet an, wie in systematisierter Form alle Aktivitäten zu Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung aufeinander bezogen und zielgerichtet im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses optimiert werden können. Entwickelt wurde GABEGS von der Bayerischen Staatsregierung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den arbeitsmedizinischen Lehrstühlen in Bayern.

