02.10.2018

Multivac baut neues Kompetenzzentrum für Slicer

Im Rahmen einer offiziellen Feier nahmen die Geschäftsführenden Direktoren von Multivac Hans-Joachim Boekstegers (CEO), Guido Spix (CTO und COO) sowie Christian Traumann (CFO) den ersten Spatenstich für den Bau eines neuen Gebäudekomplexes in Wolfertschwenden vor. Dieser ist vor allem für den neuen Geschäftsbereich Slicer vorgesehen. Auf mehr als 17.000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen zudem 180 Büroarbeitsplätze und flexibel nutzbare Konferenz- und Veranstaltungsräume. Das Investitionsvolumen beträgt rund 35 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.

Spatenstich für das neue Kompetenzzentrum (v.l.n.r.): Björn Glass (Glass GmbH Bauunternehmung), Christian Traumann, Hans-Joachim Boekstegers und Guido Spix von Multivac, Karl Fleschhut (1. Bürgermeister... - Bild: Multivac

„Der neue Gebäudekomplex ist als Anwendungszentrum für unseren neuen Geschäftsbereich Schneidelösungen konzipiert, der sich sehr erfreulich entwickelt. Ebenso soll hier zukünftig die Inbetriebnahme von automatisierten Verpackungslinien durchgeführt werden“, sagt Hans-Joachim Boekstegers. „In den letzten Jahren haben wir unser Portfolio sukzessive um die dem Verpackungsprozess vor- und nachgelagerten Prozessschritte erweitert. Zuletzt haben wir mit der Gründung des Geschäftsbereichs Slicer einen wichtigen strategischen Schritt in Richtung ‚Better Processing‘ unternommen.“

Die Produktionsfläche im Erdgeschoss des neuen Gebäudes 16 wird rund 7.500 Quadratmeter umfassen. In Gebäude 17 werden das neue Slicer-Anwendungszentrum, ein Empfang sowie ein zusätzliches Betriebsrestaurant untergebracht, welches sich über zwei Etagen erstrecken wird. Außerdem entstehen 180 Büroarbeitsplätze im zweiten Obergeschoss sowie flexibel nutzbare Konferenz- und Veranstaltungsräume im dritten Obergeschoss.

Komplette Prozesskette live erleben

Im Anwendungszentrum wird das Angebot im Bereich Slicer, analog zu dem bestehenden Training Innovation Center (TIC), neben Bemusterungen und Maschinenvorführungen auch unterschiedliche Trainingsprogramme für die Slicer und Slicerlinien von Multivac umfassen. „Das Anwendungszentrum haben wir so konzipiert, dass unsere Kunden sich in einer Umgebung wiederfinden, die den realen Bedingungen ihrer eigenen Produktionsstätten entspricht“, erläutert Boekstegers. „Unsere Kunden können dort die komplette Prozesskette live erleben: Das Spektrum reicht von der Vorführung einzelner Slicer, also dem reinen Aufschneiden verschiedenster Produkte, über die Präsentation unterschiedlicher Beladelösungen nach dem Slicen bis hin zum eigentlichen Verpackungsprozess. Es können kundenindividuelle Tests und Versuche mit Kundenprodukten durchgeführt werden und die Lösungen hinsichtlich Machbarkeit, Leistung, ROI-Berechnungen, Give-away-Bestimmungen und weiteren Aspekten überprüft werden.“

