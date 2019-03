25.03.2019

Mohn verstärkt Vertrieb in Ostdeutschland

Die Mohn GmbH, Meinerzhagen, Spezialist für innovative Hygienelösungen, bekommt Verstärkung im Außendienst. Für den östlichen Bereich der Bundesrepublik wurde Michael Volk als neuer Berater vor Ort gewonnen.

Verstärkung: Michael Volk ist ab sofort im Vertrieb der Mohn GmbH für Ostdeutschland zuständig. - Bild: Mohn GmbH

Seine Erfahrungen sammelte Volk in den letzten 20 Jahren als Experte für Hygiene- und Reinigungstechnik für Kunden in der Lebensmittelindustrie. Mit Standort in Löbnitz bringt er neben fundierten Fachkenntnissen die räumliche Nähe zu den Kunden in dem Vertriebsgebiet im Sinne schneller Reaktionszeiten und kurzer Anfahrtswege mit.

www.mohn-gmbh.com