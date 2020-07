07.07.2020

MKN gewinnt Marketingpreis

Der German Brand Award präsentiert Markenerfolge auf einzigartige Weise und ist mit einer Bruttoreichweite von über 315 Millionen Kontakten der reichweitenstärkste Marketingpreis im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr wurde MKN für den Relaunch der Firmen-Webseite als Gewinner in der Kategorie „Brand Communication – Web and Mobile“ ausgezeichnet.

Insbesondere würdigt der German Brand Award die Leistung von MKN im Bereich Markenstrategie und -gestaltung. - Bild: MKN

Corinna Düe, Leiterin Kommunikation und Werbung bei MKN zur Auszeichnung: „Hauptziel unseres internationalen Webseiten Relaunches war, die MKN – world of cooking erlebbar zu machen und den Markenauftritt mit der neuen Online-Präsenz ins digitale Zeitalter zu führen. Das haben wir geschafft und darauf sind wir sehr stolz. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung!“

Besonders in den aktuellen Zeiten haben digitale Medien und Kommunikationswege eine extrem hohe Relevanz. Daher wird MKN auch künftig den eingeschlagenen digitalen Weg weiter beschreiten und einen besonderen Schwerpunkt auf digitale Marketingaktivitäten setzen.

