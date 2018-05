15.05.2018

MKN für Exportaktivitäten ausgezeichnet

Für die intensiven internationalen Aktivitäten und die besondere unternehmerische Leistung im Bereich Außenwirtschaft wurde MKN, Wolfenbüttel, mit dem niedersächsischen Außenwirtschaftspreisausgezeichnet.

Minister Dr. Bernd Althusmann (l.) überreichte den Niedersächsischen Außenwirtschaftspreis an Christof Herbers (kaufmännischer Leiter bei MKN) und Dr. Christian König (MKN Werkleitung). - Bild: MKN

Aus einem Kreis vieler namhafter Unternehmen aus Niedersachsen setzte sich MKN, Hersteller von Profikochtechnik, erfolgreich als Sieger durch. Die Ehrung fand im Rahmen der Hannover Messe durch den niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Herrn Dr. Bernd Althusmann, am 25. April 2018 statt. Der Außenwirtschaftspreis würdigt Spitzenleistungen im internationalen Wettbewerb und wird einmal jährlich vergeben.

Qualitätsanbieter mit hoher Dynamik

MKN entwickelt und produziert seit über 70 Jahren Profikochtechnik. Allein am Standort Wolfenbüttel arbeiten über 500 Mitarbeiter. Ein echter Hidden Champion aus Deutschland, der es aufgrund seiner innovativen Produkte, einer weltweiten Reputation als Qualitätsanbieter und seiner langfristig orientierten Unternehmenspolitik als Privatunternehmen mit einer hohen Dynamik in die internationale Spitzengruppe seiner Branche geschafft hat.

In den letzten zehn Jahren konnte der Hersteller seinen nationalen Umsatz mehr als verdoppeln. Noch dynamischer entwickelten sich die Exportaktivitäten, so dass durch eine intensive Internationalisierungsstrategie der letzten 15 Jahre der Exportanteil auf fast 60 Prozent ausgebaut werden konnte. Somit hat sich MKN in einem relativ kurzen Zeitraum von einem stark national orientierten Hersteller zu einem Global Player gewandelt.

Mittlerweile werden die MKN- Produkte in circa 100 Ländern der Welt vertrieben - ob im Burj Khalifa in Dubai mit dem höchsten Restaurant der Welt, im Opernhaus Sydney oder auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Mary II. Die Kochtechnik aus Wolfenbüttel kommt in vielen namhaften Sterne-Restaurants, in der weltweiten Top-Hotellerie sowie im Großverpflegungsbereich wie Flughafencatering, Universitäten und Krankenhäusern zum Einsatz.

www.mkn.com