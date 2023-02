Statistisch treten mehr als die Hälfte aller Kunden unentschlossen an die Theke. Zwar wissen sie, ob sie Fleisch oder Wurst wollen, aber nicht welche Sorten oder in welcher Menge. Sie wünschen sich Entscheidungshilfen von sicheren Verkaufskräften. Geraten sie an unsicheres Personal, kaufen sie weniger und sind unzufrieden.