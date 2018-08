24.08.2018

Mit dem Rudolf-Kunze-PR-Preis 2018 ausgezeichnet

Die Fleischerinnungen Hellweg-Lippe, Werra-Meißner-Kreis, Stuttgart-Neckar-Fils und Rems-Murr sind die Preisträger des Rudolf-Kunze-PR-Preises 2018.

Die Jury des Rudolf-Kunze-PR-Preises, Renate Kühlcke (Mitte) mit Dr. Klaus Viedebantt (links) und Karl-Heinz Stier (rechts), im Hintergrund DFV-Vizepräsident Michael Durst (rechts) und Hauptgeschäftsführer... - Bild: DFV

Die Fleischerinnung Hellweg-Lippe errang den Preis in der Kategorie „Bestes Gesamtkonzept“ für die professionelle und öffentlichkeitswirksame Umsetzung der Kampagne „So gut sind unsere Produkte“. Den Preis für die gelungenste Einzelmaßnahme verlieh die Jury der Fleischer-Innung Werra-Meißner-Kreis für die öffentlichkeitswirksame Aktion „Weckewerk für einen guten Zweck“. Sieger in der Kategorie „beste f-Marken-Präsentation“ wurden die Fleischer-Innungen Stuttgart-Neckar-Fils und Rems-Murr mit gemeinsam umgesetzten PR-Aktivitäten im Rahmen der Fernsehaufzeichnung zur Sendung „Das jüngste Ger(ü)cht“. Die Fleischerei Klassen aus Temmels gewinnt den, von der afz gestifteten, Aktionspreis, der im Rahmen des Rudolf-Kunze-Preises an Fachgeschäfte verliehen wird.

Die Bewertung erfolgte durch eine dreiköpfige Expertenjury, bestehend aus der Chefredakteurin der Fleischwirtschaft, Renate Kühlcke, Karl-Heinz Stier vom Hessischen Fernsehen und dem Journalisten Dr. Klaus Viedebantt. Mit dem, mit 3.000 Euro dotierten, Rudolf-Kunze-PR-Preis will die Stifterin, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Fleischerhandwerks, beispielhafte PR-Leistungen fördern. Diese sollen den Siegerinnungen als Leistungsnachweis der eigenen Arbeit sowie als Vorbild und Ideenquelle für andere Fleischer-Innungen dienen. Die Ehrung und Urkundenübergabe findet im Oktober auf dem Deutschen Fleischer-Verbandstag in Hamburg statt.

www.fleischerhandwerk.de